Carnevale Ambrosiano 2024, le date: quando e come si festeggia a Milano Il Carnevale 2024 a Milano si festeggia il 16 e 17 febbraio: qui la Quaresima non inizia il Mercoledì delle Ceneri ma la domenica successiva. L’origine del rito è legata al vescovo patrono Sant’Ambrogio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A Milano, da sempre, si festeggia il Carnevale… in ritardo. A differenza delle altre città d'Italia, dove si segue il rito romano, a Milano è infatti diffuso il rito ambrosiano, che fissa l'ultimo giorno di Carnevale al “sabato grasso” e cioè quattro giorni dopo il “martedì grasso”, che viene invece celebrato nel resto d’Italia. Nel capoluogo lombardo le celebrazioni del Carnevalone (ossia l'ultima settimana di carnevale, compresi anche i quattro giorni dal mercoledì delle Ceneri alla prima domenica di Quaresima del rito ambrosiano) si concluderanno così sabato 17 febbraio, e non mercoledì 14.

Perché il Carnevale a Milano dura di più

L'origine del carnevale Ambrosiano è legata a Sant'Ambrogio. La leggenda narra che nell'antichità il santo patrono di Milano, Sant'Ambrogio, fosse impegnato in un pellegrinaggio a Roma, e avesse così chiesto ai parrocchiani di attendere il suo ritorno per iniziare la Quaresima. Il vescovo tardò però il suo arrivo, e per questo motivo i milanesi decisero di spostare i festeggiamenti alla fine della settimana.

Nell'arcidiocesi di Milano, la Quaresima non inizia insomma il Mercoledì delle Ceneri, bensì la domenica successiva. Per questo ancora oggi qui il rito delle Ceneri si celebra la prima domenica di Quaresima, come avveniva anticamente, e non di mercoledì come nel resto d’Italia. Il carnevale ambrosiano si festeggia anche in una parte della provincia di Como, a Varese, a Monza, a Lecco e in alcune località di Bergamo.

Leggi anche Giorno della Memoria 2024 a Milano, gli eventi e le iniziative in programma fino al 28 gennaio

Le date del Carnevale Ambrosiano 2024: quando inizia e quando finisce

A differenza che nel resto d'Italia, nel capoluogo meneghino (e non solo) il Carnevale durerà di più. A Milano infatti si potrà continuare a festeggiare fino al cosiddetto "sabato grasso". Per questo motivo, le scuole milanesi potrebbero essere chiuse nel weekend del 16/17 febbraio.

Come si festeggia il Carnevale Ambrosiano a Milano

Sono diversi gli eventi e i festival organizzati in occasione di Carnevale. Dal 14 al 17 febbraio si terrà il Milano Clown Festival, promosso da Scuola di Arti Circensi e Teatrali di Milano: protagoniste della kermesse le arti circensi con 80 artisti di strada provenienti da 10 nazioni e oltre 130 spettacoli itineranti. E ancora il Castello Sforzesco apre le porte a bimbi mascherati e genitori: sabato 17 si può partecipare a una visita guidata a tema horror con il tour “Carnevale con i mostri del Castello” (ore 14.45 ritrovo sotto alla torre del Filarete). La festa, con la parata di carri allegorici e maschere si sposta anche in Piazza Duomo e, dal 12 al 18 febbraio, a CityLife con scenografie inaspettate, laboratori immersivi e la sfilata City Lifers in Wonderland.