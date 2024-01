Quando chiudono le scuole a Milano per Carnevale 2024, il calendario dei giorni di vacanza A Milano si festeggia il Carnevale Ambrosiano, che cade qualche giorno dopo rispetto al resto d’Italia: qui la Quaresima non inizia il Mercoledì delle Ceneri, ma la domenica successiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Sta arrivando il Carnevale 2024, la festa più colorata che c'è. Ma quando cadranno i giorni di festa? Quando si festeggerà questa ricorrenza a Milano, che a differenza delle altre parti d'Italia segue il rito ambrosiano?

A Milano infatti si celebra il Carnevale Ambrosiano, che cade qualche giorno dopo rispetto al resto d’Italia: qui la Quaresima non inizia il Mercoledì delle Ceneri, ma la domenica successiva. Per questo ancora oggi nell'arcidiocesi di Milano il rito delle Ceneri si celebra la prima domenica di Quaresima, come avveniva anticamente, e non di mercoledì come nel resto d’Italia.

Come mai? La leggenda narra che nell'antichità il santo patrono di Milano, Sant'Ambrogio, fosse impegnato in un pellegrinaggio a Roma, e avesse così chiesto ai suoi parrocchiani di attendere il suo ritorno per iniziare la Quaresima. Il vescovo tardò però il suo arrivo, e per questo motivo i milanesi decisero di spostare i festeggiamenti alla fine della settimana.

Vacanze di Carnevale 2024 a Milano, quando chiudono le scuole

Quando inizia dunque il Carnevale 2024? Secondo il rito ambrosiano, si aprirà ufficialmente domenica 28 gennaio (la cosiddetta domenica di Settuagesima, ovvero circa 70 giorni prima la domenica di Pasqua) e si concluderà il sabato 17 febbraio, nel sabato che precede l'inizio della Quaresima. Le scuole a Milano e in Lombardia potrebbero chiudere quindi il venerdì 16 e il sabato 17 febbraio 2024, ovvero i due giorni antecedenti l’avvio del periodo quaresimale (invece del 12 e 13 febbraio indicati dal rito romano).

Quando riaprono le scuole a Milano e in Lombardia dopo Carnevale 2024

Vacanze insomma fino al "Sabato Grasso" 17 febbraio solo a Milano e in alcune zone della Lombardia, quelle dove si celebra "in ritardo" il Carnevale Ambrosiano (ma ogni istituto del territorio potrà decidere autonomamente). A partire da lunedì 19 febbraio si ritorna comunque sui banchi di scuola, in attesa delle prossime vacanze pasquali.