Milano sfida Sanremo con Sanmetro: il festival della musica è sotto la Madonnina Anche quest’anno non mancherà l’evento Sanmetro: dal 6 al 9 febbraio – negli stessi giorni della kermesse ligure – artisti emergenti, band e cantanti si sfideranno sui palchi allestite nelle varie stazioni della metropolitana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Mancano pochi giorni al via del Festival di Sanremo e anche Milano si sta preparando. Negli stessi giorni in cui il paese della Liguria accoglierà i cantanti in gara della più famosa kermesse italiana, anche il capoluogo lombardo si prepara ad accogliere i suoi artisti. Il palcoscenico meneghino è però la metropolitana. Anche quest'anno non mancherà l'evento Sanmetro. E subito sarà Sanmetro contro Sanremo. Ma cosa prevede questo importante evento?

Dal 6 al 9 febbraio artisti emergenti, band e cantanti si sfideranno sui palchi di Sound Underground, giunta alla sua seconda edizione, nelle stazioni di Garibaldi M2, Loreto M2 e Bicocca M5 della rete di Atm a Milano. Ad ascoltare le canzoni dei gruppi emergenti saranno i pendolari e i cittadini milanese che passeranno da lì. Il progetto musicale che ha l'obiettivo di promuovere attivamente "un ambiente sempre più inclusivo, offrendo spazi definiti e autorizzati a chi desidera esprimere la propria arte, contribuendo contestualmente a far vivere la metropolitana come luogo di opportunità e incontro".

E ovviamente il traguardo di quest'anno è quello di confermare il successo del 2023 quando nelle varie stazioni metropolitane si sono alternati 1.800 artisti e oltre 2.200 concerti nelle stazioni di Garibaldi M2, Loreto M2 e Bicocca M5. Per un totale di 3.400 ore di musica. Quest'anno in gara per la seconda edizione di Sanmetro saranno 27 concorrenti che si esibiranno in live pomeridiani: l'appuntamento live è da martedì a giovedì dalle 16.30 alle 17.30.

Toccherà direttamente ai passeggeri selezionare i nove finalisti. Ma come potranno votare il loro artista preferito? I pendolari potranno esprimere la loro preferenza attraverso uno speciale "gettone" da inserire nei box allestiti sui palchi di Sound Underground. E ogni voto ha una storia musicale di tutto rispetto: una stella: "Si può dare di più", due stelle: "Tutto il resto è noia", tre stelle: "Emozioni", il massimo griffato dalla citazione di Lucio Battisti.

La finalissima di Sanmetro è in calendario per venerdì 9 febbraio alle 18 e sarà presentata dal conduttore tv Marco Maccarini. La location? Sarà allestito un palco nella stazione di Garibaldi M2. Il vincitore del festival verrà scelto da una giuria d'eccezione composta da Dario Falcini (direttore Rockit e media partner dell'iniziativa), Carlo Amleto (musicista e attore) e Lorenzo Campagnari (autore di X Factor). Maggiori informazioni e il lancio dell'evento è possibile leggerlo sui social di Open Stage, ATM e Metro5.