Dove si trova il parco in cui è nata la canzone "Tappeto di fragole" dei Modà, che stasera suonano a San Siro Questa sera i Modà suoneranno nello stadio di San Siro: per loro è un ritorno dove tutto è iniziato. La band, nata a Cassina de' Pecchi, ha un forte legame con la Brianza e l'hinterland milanese, che ha ispirato molte loro canzoni. "Tappeto di fragole", uno dei loro brani più famosi, nacque nella tranquillità di parco Increa, a Brugherio.

"Eccoci qua, a guadare le nuvole su un tappeto di fragole…". L'abbiamo sentita o canticchiata tutti, almeno una volta, ma in pochi conoscono la storia di questa canzone. Eppure "Tappeto di fragole" è uno dei brani più famosi dei Modà, uscito nel 2011 e diventato ormai una hit storica con più di 74 milioni di visualizzazioni su YouTube e 37 milioni di stream su Spotify. Per la band, che questa sera si esibirà in concerto allo stadio di San Siro, suonare a Milano sarà un ritorno a casa.

Il gruppo infatti è nato proprio vicino al capoluogo lombardo, più precisamente a Cassina de' Pecchi. É stata la tranquillità dell'hinterland milanese a ispirare alcuni dei loro più grandi successi. "Tappeto di fragole", per esempio, è stata scritta nel parco Increa, al confine tra Cernusco e Brugherio, in provincia di Monza. In una cava dove negli anni Sessanta veniva estratta sabbia e ghiaia, oggi sorge un laghetto circondato da prati e alberi.

Parco Increa a Brugherio

"Quando cammini senti veramente il silenzio: io mi sdraio, penso e scrivo le canzoni. ‘Tappeto di fragole' è nata qui", ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera il cantante e frontman della band, Francesco Silvestre, in arte Kekko. Ma i riferimenti alla Brianza nelle canzoni dei Modà sono tanti: il loro primo videoclip, per esempio, fu girato in una birreria di Cassina de' Pecchi e il brano "Nuvole di Rock", racconta Kekko, "L’ho scritta osservando l’intimità delle persone camminando per le vie del mio paese".