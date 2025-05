Dottore trovato in fin di vita sul posto di lavoro e morto in ospedale: sequestrato lo studio medico

video suggerito

Immagine di repertorio

La procura della Repubblica di Lodi ha messo sotto sequestro uno studio medico di medicina generale che si trova nel Comune di Senna Lodigiana, dopo che ieri uno dei medici che vi lavorava è stato trovato in fin di vita al suo interno, con un'emorragia cerebrale e diverse fratture al cranio e alle vertebre. Il dottore, il 61enne Giovanni Marchionni originario di Piacenza ma in servizio in paese dal 2023, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano, dove oggi è morto.

A trovarlo incosciente nello studio, chiuso dall'interno, di via papa Giovanni XXIII è stata la sua segretaria, che era in possesso delle chiavi dei locali. Sul posto sono intervenuti i medici e paramedici del 118, che hanno trasferito l'uomo in eliambulanza all'ospedale Niguarda, dove è rimasto ricoverato fino alla morte, avvenuta questa mattina. L'ipotesi che per ora sembra più plausibile è che il professionista sia stato colpito da un ictus mentre si trovava da solo all'interno della struttura medica e che le fratture al cranio e alle vertebre siano state provocate dall'improvvisa caduta a terra.

La Procura, tuttavia, sta svolgendo indagini sull'accaduto e, almeno per il momento, anche le altre ipotesi diverse da quella del malore non sembrerebbero essere state escluse. Maggiori informazioni sulla vicenda potrebbero arrivare nei prossimi giorni dai risultati dell'autopsia che è stata disposta sul cadavere del dottore.