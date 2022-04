Doppio sciopero dei trasporti in arrivo a Milano: il 22 e 28 aprile disagi in vista per chi usa i mezzi Venerdì 22 e giovedì 28 aprile è in programma un doppio sciopero che potrà interessare il settore dei trasporti anche a Milano e in Lombardia. Ecco le prime informazioni.

A cura di Francesco Loiacono

Per chi utilizza i mezzi pubblici per i propri spostamenti si preannunciano giorni difficili. Anche a Milano e in Lombardia è infatti in programma un doppio sciopero che potrà interessare anche il settore dei trasporti. Ne dà notizia l'apposita sezione del sito del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sul quale sono comunicati i dettagli, al momento ancora pochi, delle due agitazioni che sono in programma venerdì 22 aprile e giovedì 28 aprile 2022.

Il primo sciopero venerdì 22 aprile 2022

Il primo sciopero è in programma venerdì 22 aprile 2022 ed è stato indetto dal sindacato "Al Cobas" per protestare contro una serie di tematiche anche diverse tra loro: dall'invio di armi in Ucraina da parte del governo Draghi al green pass obbligatorio, dagli aumenti della benzina e delle materie prime alla presenza di testate atomiche della Nato nel nostro Paese. Lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati potrà avere ripercussioni sui trasporti. In particolare, stando alle info presenti sul sito del ministero, i lavoratori del comparto aereo potranno incrociare le braccia per l'intera giornata del 22 aprile, quelli del comparto ferroviario dalle 21 del 21 aprile alle ore 21 del 22 aprile, mentre per quanto riguarda il trasporto pubblico locale l'agitazione sarà di 24 ore con modalità territoriali che potranno cambiare da città a città. Al momento né sul sito di Atm né su quello di Trenord ci sono dettagli sugli orari dello sciopero.

Il secondo sciopero è in programma giovedì 28 aprile

Il secondo sciopero è in programma una settimana dopo il primo, giovedì 28 aprile 2022. A indirlo è stato il sindacato Faisa-Confail per ragioni in questo caso più legate al lavoro stesso: si protesta infatti contro il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria, scaduto nel 2017. Anche in questo caso lo sciopero ha valenza nazionale e riguarderà il settore del trasporto pubblico locale. L'agitazione durerà quattro ore, con modalità territoriali diverse. Anche in questa circostanza Atm non ha ancora comunicato i dettagli e gli orari dell'agitazione.