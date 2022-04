Sciopero Trenord e Trenitalia il 22 aprile a Milano, nessun disagio per metro e tram Atm: gli orari Nella giornata di domani, venerdì 22 aprile, a Milano sarà previsto uno sciopero dei trasporti che coinvolgerà anche i treni di Trenord: ecco quali mezzi saranno garantiti. Atm invece non aderirà allo sciopero. Le linee della metro e dei bus quindi rimarranno attive.

A cura di Ilaria Quattrone

Dalla mezzanotte e un minuto di oggi e fino alle 21 di domani, venerdì 22 aprile, a Milano è previsto uno sciopero dei treni. La contestazione è stata organizzata dal sindacato Al Cobas, al quale si è affiancata anche l'Unione sindacale di base. In una nota stampa Trenord, l'azienda che si occupa dei treni regionali, ha spiegato che non dovrebbero essere previsti particolari disagi. Per quanto riguarda metro e bus, queste resteranno attive: l'Azienda dei trasporti milanesi (Atm) infatti non aderirà allo sciopero.

Pochi disagi per i treni Trenord venerdì 22 aprile

"Considerando i dati di adesione in analoghe e precedenti proclamazioni – spiega Trenord – non si prevedono interruzioni alla circolazione ferroviaria in Lombardia": potrebbero però verificarsi delle sporadiche cancellazioni di alcuni treni. In questo caso, sostiene l'azienda, queste saranno tempestivamente comunicate. Per questo motivo, Trenord consiglia di utilizzare l'App per controllare l'andamento della circolazione o di prestare attenzione ai monitor o agli annunci sonori.

Sciopero dei mezzi Trenitalia, gli orari e le corse garantite venerdì 22 aprile

Anche il gruppo delle Ferrovie dello Stato ha diramato una nota stampa in cui specifica che non saranno previste modifiche alla circolazione dei treni a Lunga Percorrenza. Per quanto riguarda i treni Regionali saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie che vanno dalle 6 alle 9 del mattino e quelli che vanno dalle 18 alle 21. Delle modifiche potrebbero essere previste anche prima dell'inizio del servizio e dopo la sua conclusione. Anche in questo caso, viene specificato che sui canali web delle Ferrovie o telefonando al call center 800 89 20 21 sarà possibile avere tutte le informazioni necessarie.

Atm non aderisce allo sciopero: metro e bus garantiti

A differenza di Trenord, Atm – l'azienda dei trasporti che gestisce i mezzi in superficie di Milano – invece non aderirà allo sciopero di domani. Non ci saranno infatti disagi né per le linee della metro né per tram, bus o filobus. La circolazione sarà quindi regolare senza alcun tipo di disagio per la cittadinanza.