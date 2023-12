Dopo 27 anni chiude lo storico bar “Ciro” di via Plinio, i clienti: “Era un punto di riferimento” Ha chiuso lo storico bar Ciro che si trovava in via Plinio a Milano: dopo 27 anni, il locale dirà addio ai suoi clienti. Il proprietario infatti è andato in pensione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Dopo 27 anni ha chiuso lo storico bar Ciro che si trovava in via Plinio a Milano. Il proprietario Ciro Palmieri, 73 anni, è andato in pensione. Nella giornata di sabato 23 dicembre ha servito l'ultimo caffè. "Per me e per tutto il quartiere un punto di riferimento: ogni mattina il miglior caffè della zona", racconta un cliente al quotidiano Il Corriere della Sera.

La pensione a Carate Brianza

E proprio lo storico barista ha affermato: "Non dimenticherò mai le persone che mi hanno accompagnato in questi anni". Adesso si godrà la pensione con la moglie a Carate Brianza, che si trova in provincia di Monza e Brianza. La coppia vive lì da diversi anni dopo essersi trasferiti dalla Puglia.

Per ringraziarlo per quanto fatto, alcuni clienti storici gli hanno regalato un orologio nerazzurro e gli hanno consegnato una "onorificenza al merito". Il documento decreta che, dopo tanti anni di lavoro, può ricevere "il nulla osta alla meritata pensione". Inoltre lo ringraziano per gli anni trascorsi insieme per la "professionalità, gentilezza, simpatia e soprattutto per il tuo ottimo caffè".

Il saluto dell'assessore Pierfrancesco Maran

Tra coloro che hanno voluto salutare il barista, c'è anche l'assessore Pierfrancesco Maran: è stato lui a organizzare il saluto. Sul suo profilo Facebook ha condiviso il video della consegna dell'onorificenza che ritrae la commozione del proprietario: "Ciao Ciro! 62 anni di lavoro di cui 27 alla torrefazione di Via Plinio.. oggi tutto il quartiere ha salutato il grande Ciro che, con commozione, va in pensione. Ci mancherà il suo caffè, ma soprattutto ci mancherà lui con le sue parole giuste per ogni cliente".

Il bar accanto "Fiordilatte", che è stato aperto dodici anni fa, continuerà a servire la miscela di Ciro: "Abbiamo pensato che per i clienti di Ciro, che non potranno più andare da lui, fosse giusto continuare a usare questa miscela che piace così tanto".