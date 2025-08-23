milano
Donna ubriaca morde un vigilante alla sagra di Roverbella e gli lascia un dente nel braccio: denunciata

Durante la sagra di Canedole (Mantova) una 42enne ubriaca ha aggredito un addetto alla sicurezza. La donna ha morso l’uomo lasciandogli un dente conficcato nel braccio. Lui è stato dimesso dall’ospedale con una prognosi di 15 giorni.
A cura di Alice De Luca
Negli scorsi giorni, durante una sagra di paese vicino a Roverbella, in provincia di Mantova, una donna ubriaca ha aggredito un addetto della sicurezza mordendolo a un braccio e lasciandogli un dente conficcato nella pelle. L'uomo è stato portato al pronto soccorso ed è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni, mentre la signora è stata denunciata dal vigilantes per lesioni personali.

Tutto è successo durante la tradizionale sagra di Canedole, frazione di Roverbella. Durante la festa una donna di 42 anni ha bevuto un po' troppo e ha cominciato a diventare molesta, tanto che i baristi hanno deciso di non venderle altri alcolici. Lei ha insistito e ha cominciato a perdere il controllo, costringendo il personale a chiamare la sicurezza per farla allontanare. Si è così avvicinato un addetto della security, un 58enne residente a Negrar di Valpolicella, in provincia di Verona, e dipendente della ditta M.G. Security di Mantova.

L'uomo ha invitato la 42enne ad allontanarsi dal bancone e lei ha reagito aggredendolo con morso. Un dente della donna è rimasto conficcato nel braccio del vigilante che è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Carlo Poma di Mantova, dove è stato visitato e medicato. Il 58enne è stato poi dimesso con una prognosi di ben 15 giorni. L'uomo ha poi deciso di recarsi dai Carabinieri di Roverbella per sporgere denuncia per lesioni personali contro la donna. 

