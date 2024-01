Donna travolta da un albero in strada: soccorsa in codice rosso in elicottero Una donna è stata soccorsa in codice rosso dopo esser stata travolta da un albero mentre si trovava in una della vie di Pontida. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Paura per una donna di 56 anni a Pontida. Poco prima delle 16 di oggi martedì 30 gennaio si trovava in via Odiago quando è stata travolta da un albero di 30 centimetri di diametro e alto quasi tre metri e mezzo. La donna non ha potuto evitare l'impatto ed è rimasta schiacciata.

Subito sono scattati i soccorsi: la donna è stata raggiunta dai sanitari del 118 che l'hanno caricata su un elisoccorso e trasportata in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Si trova ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

Sul posto si sono precipitati anche i Vigili del Fuoco, le forze dell’Ordine e i funzionari di Ats. Sarà necessario capire cosa sia successo e perché l'albero sia caduto.