Incidente stradale a Bergamo, gravissima una 29enne: è stata sbalzata per 10 metri da un'auto Nella giornata di oggi, venerdì 23 febbraio, si è verificato un incidente stradale a Bergamo. Una donna di 29 anni è stata travolta da un'auto e ha riportato gravissime ferite.

Nella giornata di oggi, venerdì 23 febbraio, si è verificato un incidente stradale a Bergamo. Una donna di 29 anni ha riportato gravissime ferite. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

La 29enne è stata sbalzata per circa dieci metri

Sulla base di quanto riportato fino a questo momento, lo scontro si è verificato in via Broseta e precisamente al civico 73. L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio, intorno alle 15. La 29enne si trovava sulla strada, stava infatti percorrendo a piedi via Broseta, quando è stata travolta da un'automobile. L'urto è stato molto violento: ha fatto un volo di dieci metri.

Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza.

Ha riportato un trauma cranico e traumi alle gambe

Gli operatori sanitari l'hanno trasferita in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: ha riportato un trauma cranico e diversi traumi alle gambe. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Le sue condizioni restano gravissime. Presenti anche le forze dell'ordine. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.