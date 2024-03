Donna di 37 anni si è schiantato in auto a Como, è stata estratta dall’abitacolo: è grave Donna di 37 anni si è schiantato in auto a Como ed è stata estratta dalle lamiere: non è chiaro se si sia trattato di un malore, un colpo di sonno o fosse ubriaca al volante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella notte tra ieri mercoledì 20 marzo e oggi giovedì 21 marzo si è verificato un incidente stradale a Como. Una donna di 37 anni, infatti, si è schiantata con la propria automobile contro un albero. L'incidente è avvenuto poco dopo l'una e precisamente in via Gabriele D'annunzio, la strada che collega i quartieri Prestino e Breccia. La conducente è rimasta incastrata nel proprio abitacolo. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi.

I vigili del fuoco del comando provinciale hanno immediatamente provveduto a estrarla dalle lamiere. Dopodiché l'hanno affidate alle cure dei medici e paramedici del 118, che sono stati inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu).

Gli operatori sanitari l'hanno subito trasferita all'ospedale Sant'Anna in codice rosso: le sue condizioni sono gravi, ma non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Nel frattempo i carabinieri hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Sono inoltre in attesa degli esiti dei test alcolemici e tossicologici, che sono stati richiesti per capire cosa possa aver causato l'incidente. In particolare se, infatti, fosse ubriaca al volante o se si sia trattato di un malore o ancora un colpo di sonno. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli sulla vicenda.