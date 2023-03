Donna muore dopo essere stata travolta da un treno: bloccata la circolazione Una donna è morta dopo essere stata travolta da un treno nel primo pomeriggio di oggi, domenica 5 marzo: è stata sospesa la circolazione tra Milano e Lodi per consentire le operazioni di soccorso.

Terribile incidente nella giornata di oggi, domenica 5 marzo, a Melegnano, un comune che si a meno di una ventina di chilometri da Milano. Nel primo pomeriggio, infatti, una donna è stata investita da un treno regionale Trenord. Purtroppo per lei non è stato possibile far nulla: è morta sul colpo. Sul posto ci sono i medici e le forze dell'ordine.

La donna è morta sul colpo

L'incidente si è verificato alle ore 14.45. La sala operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza, un'automedica e un elicottero. Con loro c'erano anche i carabinieri, la polizia ferroviaria e i vigili del fuoco.

Per consentire tutte le operazioni di sicurezza è stata bloccata l'intera tratta interessata e cioè quella tra Milano e Lodi. I pompieri hanno potuto così estrarre la persona deceduta, di cui per il momento non sono state diffuse le generalità. Gli operatori sanitari non hanno potuto però far altro che dichiararne il decesso: troppo gravi le ferite riportate.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri

Sembrerebbe che oltre lei, ci sia anche un uomo rimasto ferito, ma così come riportato dal portale di Areu, non è stato necessario il ricovero in ospedale. E intanto i carabinieri stanno svolgendo insieme agli agenti della polizia ferroviaria tutti i rilievi necessari a capire cosa possa essere successo e in particolare se si sia trattato di un attraversamento dei binari – che non è consentito dalle norme – di un gesto estremo o di altro.

Solo nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso di questo tragico evento.