Donna uccisa travolta da un treno: bloccata la linea Treviglio-Pioltello Una donna è morta nel pomeriggio di oggi venerdì 3 marzo dopo essere stata investita da un treno alla stazione di Melzo, nel Milanese: la linea ferroviaria di Treviglio-Pioltello è ora stata bloccata.

A cura di Ilaria Quattrone

Tragedia sui binari milanesi. Una donna è morta dopo essere stata investita da un treno alla stazione di Melzo, nel Milanese. I fatti sono accaduti lungo la linea ferroviaria di Treviglio-Pioltello verso le 15.15: tutta la circolazione dei treni al momento risulta bloccata. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i soccorritori del 118, pochi minuti dopo è arrivata anche la Polfer. Purtroppo però per la donna non c'è stato più nulla da fare.

Ora la polizia è al lavoro per cercare di capire cosa sia accaduto nel dettaglio: al momento si sa che la donna è una cittadina americana di 50 anni. Non si esclude nessuna pista investigativa. Tra le ipotesi anche quello che si sia trattato di un incidente o di un gesto estremo.

Altre due persone travolte da un treno a distanza di pochi giorni

Lo scorso 20 febbraio un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno dell'alta velocità: è che tutto è accaduto verso le 23 a San Donato Milanese, in zona stazione di Rogoredo. Sul posto si sono subito precipitati i soccorritori dell'Agenzia regionale emergenza urgenza: per l'uomo purtroppo non c'è stato più nulla da fare. Anche in quel caso la circolazione dei treni è stata tutta interrotta.

Solo la notte prima un altro uomo è morto travolto da un treno del Malpensa Express. L'incidente è avvenuto all'altezza del ponte di via Bolivia, al confine tra Lonate Pozzolo e Ferno, in provincia di Varese. Nulla sono serviti i tentativi del macchinista di fermarsi. All'arrivo dei soccorsi, partiti da Gallarate con un’ambulanza e un’automedica, non c'era altro da fare che constatare sul posto il decesso.