Donna molestata sul bus della linea 90 a Milano: una testimone segue l’aggressore e lo fa arrestare

L’uomo, dopo aver messo le mani addosso a una passeggera a bordo di un bus della linea 90 in viale Giovanni da Cermenate, si è allontanato di corsa. Una testimone ha seguito l’aggressore e chiamato la polizia.

È stato rintracciato e arrestato l'aggressore della passeggera che questa mattina ha subito abusi sessuali a bordo di un filobus della linea 90 a Milano. Tutto grazie a una delle testimoni presenti sul mezzo, che ha seguito l'uomo in fuga e prontamente chiamato il 112.

Il fatto è accaduto questa mattina attorno alle ore 10 in viale Giovanni da Cermenate, nella zona sud della città (quartiere Famagosta). Secondo quanto ricostruito al momento nella mattinata di oggi, lunedì 1 settembre, l'uomo avrebbe messo le mani addosso alla donna ma alle grida di quest'ultima, approfittando del parapiglia e di una fermata, sarebbe subito sceso dal bus.

Dopo essersi allontanato di corsa, però, è stato seguito da un'altra passeggera, una testimone dei fatti, che è scesa dietro di lui e lo ha seguito fino in via Volvinio restando in contatto con gli operatori del 112 e denunciando il fatto appena accaduto sul bus. Così, alla fine, l'uomo è stato bloccato dagli agenti di una volante sopraggiunta in breve tempo sul posto: si tratta di un 21enne originario del Bangladesh, irregolare e con precedenti, ora indagato per tentata violenza sessuale.