Donna accoltellata dal marito davanti al figlio di 4 anni: è grave

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Una donna è stata accoltellata dal marito davanti al figlio di quattro anni: l'episodio si è verificato nella serata di ieri, lunedì 27 novembre, nella loro abitazione in via Mandorli a Rozzano (Milano). Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Al loro arrivo, l'uomo – senza dire nemmeno una parola – ha preso il coltello, con il quale ha colpito la moglie, dal lavandino e lo ha consegnato.

I militari lo hanno tratto in arresto: si tratta di un 32enne, che lavora come parrucchiere, che adesso è in carcere con l'accusa di tentato omicidio. La vittima è una donna di 39 anni. È stata proprio lei a lanciare l'allarme alle 18.30 chiamando il 118. I medici e i paramedici l'hanno portata immediatamente in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo dove è ancora ricoverata. Ha ferite alle braccia, alle gambe e alla testa.

Nel frattempo i carabinieri della compagnia di Corsico lo hanno portato in caserma e poi a San Vittore. I militari si sono anche presi cura del figlio dei due, un bimbo di quattro anni, che ha assistito all'aggressione. Un carabiniere lo ha portato in un'altra camera per distrarlo. Non è chiaro a chi sia stato affidato.