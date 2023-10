Donna accoltellata al cuore trovata in casa a Milano Una donna di 85 anni è stata trovata morta nel suo appartamento di via degli Ottoboni a Milano, zona San Siro, con un coltello conficcato nel petto. Indagano i Carabinieri.

L'hanno trovata riversa a terra, con un coltello conficcato nel petto. È morta così una donna di 85 anni, residente in via degli Ottoboni (San Siro) a Milano: il ritrovamento del corpo ormai senza vita è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, domenica 22 ottobre. In casa, quando si sarebbe consumata la tragedia, era presente anche il marito.

Indagano adesso i Carabinieri, immediatamente intervenuti sul posto per i rilievi. Secondo quanto emerso finora, però, potrebbe trattarsi di un gesto volontario.

Una coltellata sferrata con violenza proprio vicino al cuore, che ha ucciso in poco tempo la donna. Inutile ogni tentativo di soccorso: i sanitari del 118, arrivati sul posto in codice rosso, non hanno potuto infatti fare altro che constatare il decesso dell'85enne.