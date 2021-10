Domani ultimo giorno per visitare la mostra su Banksy al Teatro Nuovo di Milano, orari e prezzi Domani è l’ultimo giorno utile per vedere la mostra dedicata al writer britannico Banksy. L’esposizione, che conta una trentina di riproduzioni di opere dell’artista di Bristol, la cui vera identità resta ancora sconosciuta, si trova al Teatro Nuovo di Milano, in piazza San Babila. Ecco orari e prezzi dei biglietti.

La mostra non è autorizzata dall'artista che già in passato ha lamentato l'uso del suo nome e delle sue opere per l'arricchimento di terzi. Anche in questo caso, nessun lavoro originale, nessuna benedizione di Banksy e soprattutto tanti prodotti in vendita con le sue opere stampate.

Orari e prezzi dei biglietti: quanto costa vedere The world of Banksy

Per visitare la mostra The world of Banksy, occorre prenotarsi attraverso il sito internet del teatro oppure comprare il proprio biglietto sui circuiti autorizzati. In ogni caso, è necessario scegliere il giorno (in questo caso solo oggi e domani) e l'orario al quale ci si vuole presentare per vedere l'esposizione. Una volta arrivati al Nuovo, alla convalida del biglietto verrà chiesto anche il green pass. Si potrà accedere dalle 10 alle 20, con l'ultimo ingresso fissato a un'ora prima della chiusura. Il biglietto costa 16,50 euro.

Seicento metri quadri per vedere i lavori di Banksy

Nei seicento metri quadri messi a disposizione dal teatro, The world of Banksy offre un viaggio nel lavoro dell'artista di Bristol con riproduzioni dei suoi più celebri lavori. Dalla ragazza con il palloncino al Flower Thrower fino a tutti i graffiti contro la guerra siglati negli anni dal writer.

Ad arricchire l'esposizione, le pareti innalzate all'interno degli spazi su cui sono stampati i disegni di Banksy, quasi collegati l'uno all'altro, a rappresentare un filo narrativo che porta sempre alla stessa sentenza. La guerra fa schifo.