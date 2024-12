video suggerito

Domani si svolgeranno i funerali di Rocio Espinoza Romero, la 34enne travolta e uccisa da un tir a Milano Alle 14:30 di lunedì 16 dicembre, preso la chiesa di Sant’Idelfonso di Milano, si celebrerà il funerale di Rocio Espinoza Romero. La 34enne era stata travolta e uccisa da un tir lo scorso 11 dicembre. Il 24enne alla guida del mezzo si trova ora agli arresti domiciliari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Rocio Espinoza Romero

Si celebrerà domani, lunedì 16 dicembre alle ore 14:30, il funerale di Rocio Espinoza Romero. La 34enne è deceduta lo scorso 11 dicembre dopo essere stata travolta da un camion all'incrocio tra viale Renato Serra e viale Scarampo, nel quartiere Portello di Milano. In suo ricordo, era stato organizzato la sera seguente dal gruppo Città delle persone un presidio a cui aveva partecipato anche il marito, José Luis Huarcaya Muñoz che, insieme alla sorella, ai microfoni di Fanpage.it aveva chiesto giustizia per sua moglie.

Come ricostruito finora dalle indagini, la mattina dell'11 dicembre Romero stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando un tir, guidato da un 24enne, l'ha travolta. La 34enne, di origini peruviane e da anni in Italia, aveva appena fatto in tempo ad allontanare da lei il passeggino che trasportava i suoi due figli di 18 mesi, ma non era riuscita a evitare l'impatto. Con loro c'era anche sua madre, di 59 anni, rimasta leggermente ferita.

Ottenuto il via libera dalla Procura, la famiglia di Romero ha potuto fissare la data del funerale che sarà celebrato presso la chiesa di Sant'Idelfonso che si affaccia su piazzale Damiano Chiesa. Nel frattempo, il giudice per le indagini preliminari di Milano, Alberto Carboni, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari per il 24enne. Secondo il gip, infatti, il conducente del mezzo pesante avrebbe manifestato "assoluta insensibilità per le conseguenze delle sue condotte".

Dopo l'impatto con Romero, il 24enne si era allontanato senza chiamare i soccorsi. Poche ore dopo, era stato raggiunto e arrestato dalla polizia locale ad Arluno, mentre era impegnato nello scarico del suo camion. Le indagini, comunque, sono ancora in corso. Gli investigatori, infatti, devono capire se al momento dell'incidente il 24enne fosse distratto dal cellulare. Per questo motivo, il dispositivo del giovane è stato posto sotto sequestro e verrà analizzato nei prossimi giorni.