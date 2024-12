video suggerito

Chi era Rocio Espinoza Romero, la 34enne travolta e uccisa da un camion mentre attraversava la strada a Milano Rocio Espinoza Romero è morta nella mattinata di mercoledì 11 dicembre a Milano. La 34enne stava attraversando la strada spingendo il passeggino con i suoi figli di 18 mesi quando un camion l'ha travolta.

A cura di Enrico Spaccini

Rocio Espinoza Romero

Si chiamava Rocio Espinoza Romero, la donna che nella mattinata di ieri, mercoledì 11 dicembre, ha perso la vita all'incrocio tra viale Renato Serra e via Scarampo a Milano. Stando a quanto emerso finora, la 34enne stava attraversando la strada sulle strisce pedonali e con il semaforo verde quando un camion l'ha agganciata e trascinata per diversi metri. All'arrivo dei sanitari, Romero era già deceduta. La 34enne lascia i due figli gemelli di 18 mesi, che erano con lei al momento dell'incidente, e il marito 36enne arrivato sul posto poco dopo.

Romero viveva a cento metri di distanza dal luogo dell'incidente

Romero era originaria del Perù, così come suo marito di due anni più grande e di professione falegname. La coppia viveva ormai da diverso tempo a circa centro metri di distanza dal luogo dell'incidente e 18 mesi fa erano diventati genitori di due gemelli.

La 34enne era conosciuta in zona e oggi, giovedì 12 dicembre, il quartiere scenderà in strada per chiedere che venga proclamato il lutto cittadino e che l'amministrazione prenda provvedimenti per quell'incrocio considerato da tutti pericoloso.

La ricostruzione dell'incidente e l'arresto del 24enne

Le indagini sull'incidente che ha portato alla morte di Romero sono state affidate agli agenti della polizia locale, con il coordinamento della pm Paola Biondolillo. Stando a quanto ricostruito finora, la 34enne stava attraversando sulle strisce pedonali e con il semaforo verde spingendo il passeggino che trasportava i due gemelli e con accanto sua madre di 59 anni.

Ad un certo punto, Romero si sarebbe accorta di un camion che, svoltando a destra in direzione piazza Stuparich, le stava per venire addosso. Un testimone avrebbe riferito di aver visto la donna sbracciare per farsi notare dal conducente del mezzo pesante e, poi, allontanare il passeggino con un gesto istintivo. La motrice dell'auto articolato ha travolto la 34enne, trascinandola per diversi metri, e ferito lievemente la 59enne. Il passeggino, invece, si è rovesciato su un lato. Rocio è morta all'impatto, sua madre ha riportato qualche ferita non grave così come anche i bambini.

In poco meno di due ore, la polizia locale ha arrestato un 24enne per omicidio stradale aggravato dalla fuga. Si tratta di Francesco Monteleone, rintracciato nei pressi di una cava di Arluno, poco fuori Milano, mentre lavorava. Il giovane ora si trova in carcere a San Vittore, in attesa dell'interrogatorio di convalida, e il camion sotto sequestro.