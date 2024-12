video suggerito

Camion travolge una mamma e i suoi gemellini di un anno a Milano: la donna è morta sul colpo, autista in fuga Verso le 9.40 a Milano un camion ha travolto una donna di 34 anni e i suoi due gemellini di un anno: la madre dei piccoli è morta sul colpo. L’autista è in fuga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

189 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gravissimo incidente lungo viale Renato Serra a Milano. Stando alle prime informazioni, verso le 9.46 un camion ha travolto due donne e i due gemellini di un anno. La madre dei gemellini di 34 anni è morta sul colpo: purtroppo il decesso è stato constatato sul posto. Illesi la nonna, suo marito e i due bimbi. L'autista del camion è in fuga. Le forze dell'ordine lo stanno cercando.

La nonna di 59 anni e i due piccoli sono stati portati in codice Giallo all'ospedale Niguarda di Milano, ma non sono in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati i sanitari con due automediche e tre ambulanze. Purtroppo per la donna di 34 anni non c'è stato più nulla da fare. Indagano gli agenti della Polizia Locale.

Stando alla prima ricostruzione della dinamica, la famiglia stava attraversando sulle strisce pedonali e con il semaforo verde. Un secondo dopo un tir avrebbe svoltato a destra e avrebbe investito la donna, di origini peruviane, insieme ai bambini e la nonna. Il passeggino era spinto in quel momento dalla nonna. L'autista del camion è scappato dopo l'incidente: è ricercato dalla polizia locale che sta cercando di rintracciarlo visionando tutte le telecamere di video sorveglianza della città, delle tangenziali e dell'autostrada.

Articolo in aggiornamento