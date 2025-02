video suggerito

Discute e accoltella il fratello nella sua casa a Como: 49enne arrestato per tentato omicidio Ieri, venerdì 21 febbraio, un uomo di 49 anni ha accoltellato il fratello minore durante una discussione nella propria casa a Como. Il ferito è stato portato in ospedale per una ferita di 8 cm all'addome, l'aggressore è stato arresto per tentato omicidio.

A cura di Giulia Ghirardi

Nella mattinata di ieri, venerdì 21 febbraio, un uomo di 49 anni ha accoltellato il fratello minore durante un'accesa discussione nella propria casa in via Zamenhof, a Como. Il ferito, portato in ospedale per una ferita di circa 8 cm all'addome, inizialmente ha detto di essersi ferito a causa di un incidente domestico, ma i medici, intuita la gravità della situazione, hanno capito subito trattarsi di un'aggressione.

Secondo le prime ricostruzioni, i due fratelli si trovavano nell'appartamento del 49enne, canturino ma residente a Como, incensurato, quando avrebbero cominciato a discutere pesantemente per motivi legati alla gestione del denaro del fratello minore, un 48enne, domiciliato a Lipomo. È a quel punto che il maggiore avrebbe preso un grosso coltello con il quale avrebbe colpito il fratello all'addome.

Il 48enne ferito, sarebbe quindi stato accompagnato all'ospedale Valduce di Como e, una volta lì, avrebbe inizialmente dichiarato di essersi ferito a causa di un incidente domestico. Tuttavia, il personale sanitario si sarebbe subito reso conto della gravità della situazione, capendo che si trattava, in realtà, di un'aggressione con un'arma da taglio. Versione poi confermata dalle forze dell'ordine dopo aver svolte le prime indagini. Il ferito è quindi stato sottoposto urgentemente a un intervento chirurgico e ora, pur non essendo in pericolo di vita, si trova in prognosi riservata.

Sulla scena dell'aggressione sono intervenuti gli specialisti della scientifica che hanno effettuato i rilievi sugli oggetti presenti nell'appartamento, sequestrando l’arma, pulita in modo sommario e maldestro, ancora sporca di sangue, utilizzata dall'aggressore. Il 49enne è stato quindi portato in Questura e dichiarato in stato di arresto per tentato omicidio.