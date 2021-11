Direttore Asst Cremona: “Momento cruciale, abbiamo bisogno di medici per inoculare la terza dose” Il direttore sanitario dell’Asst di Cremona Canino lancia un appello: “Medici volontari o in pensione, aiutateci a somministrare la terza dose del vaccino”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In una nota diffusa a mezzo stampa, il direttore sanitario dell'Asst di Cremona, Rosario Canino, ha parlato dell'importanza della somministrazione della terza dose del vaccino anti Covid per sconfiggere il virus. Il vaccino resta l'unica arma per arginare la quarta ondata ma per poter arrivare quanto prima a quante più persone possibili, Canino lancia un appello chiedendo aiuto i medici volontari che somministrino il secondo richiamo.

Asst Cremona: Servono medici volontari per la terza dose

"Questo è un momento cruciale per la vaccinazione anti Covid-19", scrive il direttore sanitario dell'Asst Cremona, aggiungendo che "abbiamo bisogno di medici". Canino spiega che per dare un seguito spedito alla inoculazione della terza dose e ridurre i contagi, che sono in costante crescita, "chiediamo nuovamente l’aiuto dei medici volontari". La nota prosegue con il ringraziamento dei sanitari che con il loro "prezioso contributo" hanno permesso che la campagna di vaccinazione "fino ad ora sia stata un successo". Canino li ha quindi ringraziati "per l'umanità e l'altruismo dimostrati in tempi così critici". L'appello del direttore sanitario si estende anche ai "medici in pensione" che "possono dare nuovamente il loro prezioso contributo" per accelerare con le somministrazioni del secondo richiamo. Per Canino, "anche poche ore a settimana fanno la differenza". Sull'importanza della terza dose si è espresso anche il coordinatore della campagna vaccinale lombarda Guido Bertolaso che ha annunciato come per il momento partiranno le inoculazioni ai quarantenni e poi a tutto il resto della cittadinanza.