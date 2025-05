Dimentica di tirare il freno a mano, donna schiacciata dalla sua auto: trasferita in ospedale

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, martedì 27 maggio, si è verificato un incidente stradale a Sarezzo, comune che si trova in provincia di Brescia. Una donna è stata travolta dalla sua stessa automobile. L'episodio si è verificato poco prima delle 9 di oggi in via Don Vitale Consoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118.

Stando a quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, la donna sarebbe stata travolta dalla sua stessa automobile: sembrerebbe che infatti non avrebbe tirato il freno a mano e, una volta fuori dal veicolo, sarebbe stata tamponata dal mezzo che si sarebbe messo improvvisamente in movimento.

Il veicolo l'avrebbe colpita e trascinata per alcuni metri. Sarebbe poi finita sotto la scocca, incastrata in un fosso. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. Dopo averle fornito le prime cure del caso, la donna è stata trasferita in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia: fortunatamente non è in gravi condizioni e quindi non è in pericolo di vita. Ha riportato solo una frattura alla gamba destra. Oltre al grande spavento e choc per quanto accaduto.

I vigili del fuoco hanno recuperato l'automobile e messo in sicurezza l'area mentre gli agenti della locale hanno svolto i rilievi necessari.