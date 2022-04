Dieci domande su “Fine dei giochi”, il libro di Allegra Gucci sull’omicidio del padre Maurizio A 27 anni dalla morte del padre Maurizio Gucci, la figlia minore Allegra ha pubblicato il libro “Fine dei giochi”, raccontando la sua verità taciuta per quasi tre decenni.

Allegra Gucci

È uscito lo scorso 15 marzo il primo libro di Allegra Gucci, erede insieme ad Alessandra di Maurizio, ucciso il 27 marzo del 1995 a Milano, e Patrizia Reggiani, condannata a 26 anni di reclusione perché considerata la mandante del delitto. Nell'opera di circa 200 pagine – i cui proventi verranno interamente devoluti in beneficenza alla Fondazione Rava – Allegra Gucci racconta la sua verità dopo 27 anni di silenzio. Quasi tre decenni in cui, sostiene lei stessa, ha dovuto mordersi la lingua per non rispondere alle bugie trapelate e dichiarate da personaggi che con suo padre e la sua famiglia hanno avuto poco a che fare.

Una lettera al padre come scusa per raccontare la sua verità

In "Fine dei giochi", edito da Piemme, la più piccola delle Gucci si rivolge direttamente al padre Maurizio, come se stesse scrivendo una lettera. Il suo omicidio, ancora oggi, è una vicenda di cronaca nera che appassiona i più informati e ossessiona chi ha l'attrazione verso il crimine glitterato dei salotti bene di Milano. È quasi inutile, dunque, dire che nelle duecento pagine di libro Allegra Gucci abbia apprezzato, in parte, il lavoro dei primi e condannato le analisi superficiali dei secondi. Ma nella prima opera letteraria della ormai 41enne si scoprono anche dettagli privati e personali, un mix di emozioni che si intrecciano con gli eventi della cronaca di allora e di quella che ne è seguita. Dalle vicende giudiziarie di Patrizia Reggiani a quelle con e contro Paola Franchi sino ai giorni nostri e all'indagine sugli amministratori di sostegno dell'ex lady Gucci. Nel mezzo, la figura della nonna, madre di Patrizia, Silvana Barbieri. Una costante, per lo più in male, della vita di Allegra e delle vicende famigliari, specialmente economiche.

Attacco frontale a Paola Franchi

Ma tra un'emozione e l'altra, la Gucci trova lo spazio per la razionalità, pungendo e togliendosi tutti i sassolini accumulatisi nelle scarpe in quasi trent'anni nei confronti di chi ha approfittato del suo cognome, del potere della sua famiglia e dei vantaggi economici che avrebbe comportato una relazione con un membro della casata. Manifesto di ciò, il capitolo interamente dedicato a Paola Franchi nel quale vengono smontati, tassello per tassello, la figura e il castello di bugie della donna, compagna di Maurizio Gucci al momento dell'omicidio.

Le lettere di Patrizia Reggiani dal carcere

Tra una riga e l'altra, in cui inevitabilmente la rabbia e lo sconforto di aver perso il padre per mano di terzi si mischiano, emergono passaggi a dir poco spassosi nel pur sempre contesto tragico: la reclusione di Patrizia Reggiani al San Vittore. Allegra nel suo libro ha pubblicato alcune lettere ricevute dalla madre, condannata perché mandante dell'omicidio del padre, che – tra tutti i problemi che si possono vivere all'interno di un carcere, in primis la privazione della libertà – scriveva parole piccate (per non dire al vetriolo) alle figlie circa la mancanza di maglioncini di determinati colori piuttosto che golfini che non matchavano con il resto dell'outfit. Una donna abituata a vivere nello sfarzo che si è vista all'improvviso togliere tutto quello che aveva che non pensa ad altro se non a restare la signora Gucci anche dietro le sbarre.

Le domande che sorgono dopo la lettura di "Fine dei giochi"

Dopo aver letto il libro, sono sorte spontaneamente almeno dieci domande che ora scriveremo qui sotto, in attesa di poterle rivolgere direttamente ad Allegra Gucci. Sottolineiamo, per chi legge, che il tono non è da intendersi ironico né provocatorio.

– Nel libro viene lamentato un trattamento gossipparo della vicenda legata all'omicidio del padre. Eppure, nel capitolo su Paola Franchi, si allude a presunte compagnie forse sentimentali all'interno dell'appartamento della medesima durante il fidanzamento con suo padre Maurizio. Non è lo stesso trattamento denunciato nelle prime pagine?

– Paolo Franchini Baumann viene descritto come un secondo padre. Come è stato perderlo due anni fa? Cosa ha lasciato questo vuoto?

– L'autrice dice di portare il cognome di suo marito, Barbieri, perché con Gucci non ha più granché a che fare e perché tante altre persone se ne sono impossessate (nonostante sottolinei a più riprese l'appropriazione indebita). Sul libro però ha firmato Gucci e non perde occasione di ricordare a chi non c'entra con la famiglia che non ha diritto di portarlo a sua volta. È ancora fiera di essere una Gucci? Perché porta il cognome del marito?

– Leggendo il libro è curioso notare come nei passaggi in cui cita la madre, Patrizia Reggiani, questa venga appellata come "mamma" nei momenti positivi, e come "Patrizia" in quelli ambigui o negativi. È una scelta voluta? Cosa sta a significare?

– Quando Patrizia Reggiani venne arrestata, l'autrice parla degli amici, o presunti tali, che gli hanno voltatole spalle dopo essere stati al loro fianco forse anche per sfruttare la potenza e la ricchezza di famiglia. Al netto di eventuali analisi più approfondite, allontanarsi da una persona prima imputata e poi condannata per omicidio può essere una buona ragione per prendere le distanze?

– Al funerale di Maurizio Gucci, si legge, Milano non c'era. Chi si aspettava ci fosse? Il mondo della moda? E nelle persone di chi?

– La nonna di Alessandra e Allegra, Silvana, è stata loro amministratrice dopo la morte del padre e l'incarcerazione della madre. Nel 1999 vende l'attico di piazza San Babila con entrata in galleria Passerella e i soldi incassati dalla cessione spariscono. Nel '99 sia Allegra che Alessandra erano maggiorenni: perché Silvana era ancora loro amministratrice?

– L'autrice lamenta a sua nonna la necessità di mettere un sigillo contrattuale su tutto. Non è, più o meno, quanto fatto da suo padre con Paola Franchi nel documento poi mai firmato per via dell'omicidio di Maurizio?

– In un unico frangente, a pagina 176, Allegra si rivolge a suo padre come "Maurizio" e non dandogli del "tu": perché?

– Alla fine dell'analisi sulla colpevolezza di Patrizia Reggiani, resta un dubbio: Allegra Gucci pensa che ad ordinare l'omicidio di suo padre sia stato il tumore al cervello (o le conseguenze del medesimo) di sua madre?