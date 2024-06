video suggerito

Diamanti venduti a Vasco Rossi e altri vip a prezzi troppo alti: assolto l’ex notaio Franco Novelli Franco Novelli è stato assolto dall’accusa di autoriciclaggio. L’ex notaio era finito a processo per la presunta truffa di vendita di diamanti ai vip a prezzi ritenuti troppo alti dalla Procura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Vasco Rossi al concerto di San Siro del 12 giugno 2024 (foto da LaPresse)

È stato assolto dall'accusa di autoriciclaggio l'ex notaio Franco Novelli perché "il fatto non sussiste". Lo ha deciso il Tribunale di Milano nell'udienza che si è tenuta ieri, giovedì 27 giugno, durante la quale ha anche ordinato il dissequestro di 178 milioni di euro. Novelli era stato l'amministratore di Intermarket Diamond Business (Idb), l'azienda che insieme a Diamond Private Investment spa (Dpi) era stata accusata dalla Procura di aver venduto diamanti a prezzo superiore rispetto a quello di mercato anche a vip come Vasco Rossi e Federica Panicucci.

La pm Grazia Colacicco aveva chiesto nel 2021 il rinvio a giudizio per 105 persone fisiche e cinque società, tra cui Banca Bpm, Unicredit, Mps e Banca Aletti. Le posizioni di Intesa San Paolo e Dpi spa erano state stralciate, poiché avevano patteggiato.

Secondo l'accusa, tra il 2012 e il 2016 Idb e Dpi spa avevano sollecitato investitori e risparmiatori a comprare diamanti a un prezzo superiore rispetto a quello di mercato. Per riuscirci, avrebbero fatto pubblicare sui giornali quotazioni ritenute probabilmente false. Per la Procura, per riuscire in questa operazione avrebbero svolto un ruolo fondamentale gli istituti di credito, che facevano da intermediari tra le società e i clienti. I presunti profitti illeciti avevano raggiunto quasi i 500 milioni di euro, arrecando danno a migliaia di investitori.

Il processo a carico di Novelli, l'unico per il quale ancora andava avanti il dibattimento a Milano, si è concluso il 27 giugno con l'assoluzione con formula piena. Insieme a lui, è stata assolta anche Idb di cui era stato amministratore fino al 2019, quando l'azienda ha dichiarato il fallimento.