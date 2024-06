video suggerito

Accusata di evasione, Irene Pivetti si difende in Tribunale: "Ho sempre pagato tutte le tasse" Irene Pivetti è imputata per evasione fiscale e autoriciclaggio. L'ex presidente della Camera sostiene di aver "sempre pagato tutte le tasse", ma il pm Giovanni Tarzia ha chiesto per lei la condanna a 4 anni di reclusione.

A cura di Enrico Spaccini

Irene Pivetti (foto da LaPresse)

"Ho sempre pagato tutte le tasse in Italia e all'estero, dove avevo le mie società, e l'ho dimostrato con chiarezza durante questo processo". Lo ha dichiarato l'ex presidente della Camera, Irene Pivetti, che questa mattina era in Tribunale a Milano per assistere all'arringa difensiva del suo legale, Filippo Cocco. L'ex parlamentare leghista è imputata per evasione fiscale e autoriciclaggio. Secondo l'accusa, rappresentata dal pm Giovanni Tarzia che ha chiesto una condanna a 4 anni di reclusione, l'azienda riconducibile a Pivetti, Only Italia, avrebbe avuto un ruolo di intermediazione nella compravendita di beni dal valore di circa 10 milioni di euro che sarebbe servita per riciclare proventi frutto di illeciti fiscali. La sentenza è attesa per il prossimo 26 settembre.

La compravendita delle Ferrari e del "logo della Scuderia Isolani"

L'inchiesta era stata condotta dal nucleo di polizia Economico finanziaria della guardia di finanza e le operazioni commerciali al centro delle indagini risalgono al 2016. Tra queste, anche la compravendita di tre Ferrari Granturismo.

Secondo l'accusa, le tre auto sarebbero state vendute per finta al gruppo cinese Daohe, mentre in realtà sono state trasferite in Spagna dove ci sarebbe stato il vero tentativo di vendita. Alla fine, l'unico "bene effettivamente ceduto" ai cinesi sarebbe stato "il logo della Scuderia Isolani abbinato al logo Ferrari". Secondo la Procura, Pivetti avrebbe comprato il marchio per 1,2 milio di euro per poi rivenderlo a Daohe "a 10 milioni".

La sentenza è attesa per il 26 settembre

Pivetti ha già ribadito che dal suo punto di vista questa "è stata una regolarissima operazione di compravendita", per cui sarebbero "state regolarmente pagate tutte le tasse". L'avvocato Cocco ha dichiarato di aver "portato la prova positiva per dimostrare la liceità delle condotte" e l'ex presidente della Camera si dice "molto fiduciosa" per quello che sarà l'esito del processo. Insieme a lei, è imputato anche Leonardo ‘Leo' Isolani, pilota di rally ed ex campione di Gran Turismo.

Il pm Tarzia ha chiesto per Pivetti la condanna a 4 anni di reclusione. Per l'accusa, non dovrebbero essere concesse attenuanti dato che essendo stata "la terza carica dello Stato" ed essendo "beneficiaria di un vitalizio pagato dai cittadini", l'ex parlamentare dovrebbe avere "sensibilità agli obblighi di legge". La difesa, d'altro canto, ha chiesto l'assoluzione "perché il fatto non sussiste". La sentenza è attesa per il 26 settembre.