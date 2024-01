Detenuto esce per un permesso premio e scompare: si cerca da 5 giorni un 29enne evaso dal carcere Lo scorso venerdì 29 dicembre un detenuto 29enne in permesso premio non è rientrato all’orario stabilito. Le forze dell’ordine stanno cercando l’evaso ormai da 5 giorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un 29enne detenuto nel carcere di Verziano (in provincia di Brescia) perché condannato in via definitiva per reati legati allo spaccio di droga è evaso durante un permesso premio. Il giovane, che aveva già scontato più della metà della pena e che non aveva mai dato particolari problemi, ha fatto perdere le sue tracce lo scorso 29 dicembre. Le forze dell'ordine sono sulle sue tracce, ma essendo passati ormai cinque giorni potrebbe essere ben lontano da Brescia.

Il detenuto non è rientrato all'orario stabilito

Non era la prima volta che il 29enne usciva dal carcere per godere di un permesso premio. Per questo motivo, è logico pensare che sapeva benissimo come funziona la procedura. Quando si usufruisce di un giorno di libertà che prevede anche il pernottamento esterno, il detenuto viene affidato a una struttura.

Da quanto risulta in questo momento, il 29enne avrebbe dovuto trascorrere la notte dalle suore. In realtà, il giovane si è allontanato facendo perdere le sue tracce. Ora l'ipotesi è che nelle passate uscite abbia avuto modo di organizzare la fuga che è arrivato così a mettere in atto.

Il 29enne aveva già espiato oltre metà della pena

Il 29enne, di origine tunisina, era stato condannato in via definitiva per reati legati allo spaccio di droga. Il suo allontanamento è stato del tutto inaspettato. Il giovane, infatti, aveva ormai già espiato più della metà della pena e non aveva mai dato problemi legati al comportamento.

Per questo motivo era arrivato a poter beneficiare di diversi permessi premio. Considerando che sono passati cinque giorni dal suo allontanamento, è probabile che sia ormai lontano dalla provincia bresciana. Una volta rintracciato, potrebbe non poter più godere dei potenziali bonus e potrebbe rischiare di vedere la sua permanenza in carcere aumentare.