Derubano un turista utilizzando “la tecnica dell’abbraccio”: arrestato un 19enne, si cerca il complice Hanno derubato un turista utilizzando “la tecnica dell’abbraccio”: alla stazione centrale, si sono avvicinati a lui e gli hanno portato via un cellulare. Uno dei due è stato fermato, si cerca il complice. Nell’inseguimento è rimasto ferito un agente di polizia.

A cura di Ilaria Quattrone

Hanno derubato una turista nei pressi della stazione centrale a Milano utilizzando la "tecnica dell'abbraccio": il fatto è accaduto nei giorni scorsi e ha portato all'arresto di un 19enne. L'altra persona, che avrebbe partecipato all'episodio, è ricercata. La stessa tecnica è stata utilizzata sabato mattina contro il noto youtuber Amedeo Preziosi, rimasto vittima di una rapina proprio nel capoluogo meneghino.

Un poliziotto aggredito

Gli agenti stavano svolgendo il loro turno di servizio alla stazione di Milano centrale quando hanno notato due ragazzi che si avvicinavano a un turista: hanno visto i due avvicinarsi all'uomo, abbracciarlo e poi allontanarsi. La vittima si è subito resa conto che le era stato sottratto il cellulare e ha così provato a richiamare l'attenzione dei due presunti responsabili. Gli investigatori presenti sul posto hanno così inseguito i due soggetti. Sono però riusciti a bloccarne uno solo che è stato poi portato in carcere a San Vittore. L'altro invece ha colpito in faccia uno degli agenti ed è riuscito poi a scappare. Il poliziotto che è stato colpito, è stato portato in ospedale ed è stato poi dimesso con una prognosi di tre giorni per una contusione toracica.

Rapinato lo youtuber Amedeo Preziosi

Solo alcuni giorni fa, Amedeo Preziosi – lo youtuber 25enne conosciuto con il nome di Fumagalli – è stato rapinato in via Senato. Attorno alle 5 del mattino, tre ragazzi gli si sono avvicinati e dopo averlo abbracciato, lo hanno spintonato e gli hanno portato via il portafogli: all'interno c'erano 55 euro in contanti, due carte di credito e alcuni documenti personali. I tre sono stati poi presi vicino al luogo della rapina: si tratta di tre giovani tra i 18 e i 20 anni e senza fissa dimora.