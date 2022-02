Rapinano un supermercato della Lidl e poi un distributore: arrestato 28enne, si cerca il complice Hanno commesso una rapina in un Lidl a Luino portando via oltre quattromila euro. Qualche giorno dopo hanno commesso un’altra rapina in un distributore al confine con la Svizzera: un 28enne è stato arrestato, si cerca il complice.

A cura di Ilaria Quattrone

Hanno rapinato un supermercato Lidl, un distributore e rubato uno scooter: due degli episodi risalgono al 5 febbraio scorso e sono stati commessi a Luino mentre uno si è verificato il 9 febbraio al confine con la Svizzera. Per queste rapine, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Luino hanno arrestato un 28enne originario di Catania. I carabinieri sono adesso alla ricerca del complice. Proprio il 5 febbraio, due persone hanno portato via uno scooter da un centro scommesse.

Hanno portato via oltre 4mila euro

Dopodiché, qualche ora dopo, è stata commessa una rapina al supermercato Lidl di Luino: due uomini sono arrivati a bordo di uno scooter. Con il volto coperto dai caschi integrali e armati di pistola e un taglierino, sono entrati nel supermercato. Hanno portato via oltre quattromila euro e sono scappati. La moto con la quale hanno commesso le rapine è proprio quella rubata: dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona è stato possibile risalire infatti ai due responsabili e constatare che si trattava delle stesse persone.

L'altra rapina

Successivamente, il 9 febbraio, i due hanno rapinato un distributore di carburante a Fornasette, al confine con la Svizzera. Anche in questo caso è stato usato lo stesso modus operandi: uno dei due, armato di un taglierino, ha minacciato l'impiegata costringendola a consegnare il denaro presente in cassa, circa duemila euro. Dopo aver commesso il reato, sono rientrati a Luino. Anche in questo caso la loro rapina – che è stata commessa con un'auto – è stata ripresa. Quella stessa auto è stata trovata in una via del centro storico di Luino. I militari si sono avvicinati al veicolo e hanno fermato il 28enne che si trovava lì vicino. Hanno poi trovato 1.500 euro che sarebbe parte della refurtiva della Lidl. Il giudice per le indagini preliminari di Varese ha così emesso nei confronti del 28enne un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.