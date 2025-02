video suggerito

Deruba un turista americano mentre visita il Duomo di Milano: denunciato uno degli addetti alla sicurezza Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 26 febbraio, un turista americano è stato derubato mentre visitava il Duomo di Milano. Il ladro è uno degli addetti alla sicurezza della società di security Axitea.

A cura di Giulia Ghirardi

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 26 febbraio, un turista americano è stato derubato mentre visitava il Duomo di Milano. Il responsabile del furto è uno degli addetti alla sicurezza della società di security Axitea.

Secondo le prime ricostruzioni, un turista americano, in vacanza a Milano per la Settimana della Moda, si sarebbe recato in centro città per visitare il Duomo. Prima di entrare per la visita gli addetti alla sorveglianza gli avrebbero però chiesto di depositare una torcia del valore di 100 dollari. Una volta concluso il tour della Cattedrale, il turista si sarebbe recato nuovamente all'ingresso del Duomo per riprendere l'oggetto, ma, una volta lì, non lo avrebbe più trovato. A quel punto, l'uomo si è rivolto agli agenti della polizia locale che in quel momento stavano vigilando il sagrato per segnalare il furto e chiedere aiuto.

I poliziotti, coordinati dal comandante Gianluca Mirabelli, si sarebbero quindi attivati per aiutare il turista a recuperare la refurtiva e in breve tempo sarebbero riusciti a individuare il responsabile del furto: uno degli addetti alla sicurezza della società di security Axitea che proprio in quel momento, poco dopo le ore 14:00, sembra si stesse allontanando a piedi dall'ingresso del Duomo. L'uomo è stato quindi denunciato per furto dagli agenti e la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Oltre alla denuncia, però, l'uomo rischia anche pesanti conseguenze disciplinari avendo commesso il reato in orario lavorativo.