Deraglia un treno regionale con 30 persone a bordo, sospesa la circolazione Un treno regionale diretto a Brescia è deragliato nel pomeriggio di oggi, sabato 10 dicembre. L’incidente è avvenuto poco dopo la stazione di Iseo.

A cura di Enrico Spaccini

Il treno regionale 969 deragliato nel pomeriggio

Un treno della linea Brescia-Iseo-Edolo è deragliato questo pomeriggio, sabato 10 dicembre, pochi minuti prima delle 17. Era appena ripartito dalla stazione di Iseo e viaggiava in direzione Brescia. Come ha fatto sapere Trenord, l'azienda ferroviaria della Regione Lombardia, tutti i passeggeri (una trentina) che si trovavano a bordo al momento dell'incidente sarebbero rimasti illesi, compreso un bambino di 6 anni e il personale in servizio. Si parla solo di circa 17 persone che avrebbero riportato qualche contusione.

Sul posto sono comunque arrivati i carabinieri per effettuare accertamenti, oltre ai soccorritori in via precauzionale con due ambulanze. Per nessuno, infatti, si è rivelato necessario il trasporto in ospedale. Non è ancora chiaro come sia potuto accadere, ma da una prima ricostruzione sembra che una carrozza del treno, in corrispondenza del passaggio a livello sud di via Roma, si sarebbe intraversata: un'uscita, dunque, dai due binari di coda dopo uno scambio.

Il treno coinvolto nell'incidente è il regionale 969, partito alle 15:25 da Sale Marasino e che sarebbe dovuto arrivare a Brescia alle 17:07. Il deragliamento ha costretto la sospensione della circolazione dei treni. Intanto, il personale della stazione e i responsabili di Ferrovie Nord stanno lavorando per ripristinare la linea, anche se probabilmente sarà necessaria tutta la notte.

Le persone coinvolte nell'incidente sono state accompagnate alla vicina stazione di Iseo. Trenord ha fatto sapere di aver messo a loro disposizione un autobus sostitutivo che completerà la tratta.

Articolo in aggiornamento