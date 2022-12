Deraglia un treno regionale con 30 persone a bordo: “Salvi grazie alla prontezza del macchinista” “Grazie alla prontezza del macchinista e di un passeggero non si è consumata la tragedia”: è quando hanno raccontato alcuni passeggeri del treno che ieri pomeriggio è deragliato lungo la linea Brescia-Iseo-Edolo.

A cura di Ilaria Quattrone

"Solo grazie alla prontezza di un passeggero e del macchinista non si è consumata una tragedia": è quanto hanno raccontato alcuni passeggeri che si trovavano sul treno 969 partito da Breno e deragliato alle 15.25 di ieri, sabato 10 dicembre, lungo i binari della Brescia-Iseo-Edolo. L'episodio si è verificato a centro metri dalla stazione Iseo e prima del passaggio a livello che si trova in via Mier. Fortunatamente non ci sono morti né feriti gravi.

Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Giorno", alcuni passeggeri si sarebbero accorti di un forte rumore e di una specie di scossone. Grazie alla velocità ridotta inoltre è stato evitato il peggio. Tra i trenta passeggeri coinvolti, c'erano anche alcuni bambini che per fortuna stanno bene, anche se erano molto spaventati. In 17 avrebbero lamentato alcune contusioni, ma nessuno sarebbe stato portato in ospedale.

Si indaga sulle cause dell'incidente

Intanto si indaga sulle cause del deragliamento e per questo motivo il convoglio e i binari lungo il quale è accaduto tutto, sono stati posti sotto sequestro. Dario Balotta dell'Osservatorio Trasporti ha spiegato al Giorno che potrebbe essersi trattato di un "problema allo scambio o al carrello". Insieme a lui era presente anche il sindaco di Iseo, Marco Ghitti, che si è accertato delle condizioni dei passeggeri.

Bisognerà attendere l'esito dei rilievi svolti dai carabinieri di Chiari e Iseo e dagli agenti della Polfer per avere un quadro più chiaro della vicenda. L'episodio ha causato non poche difficoltà e disagi. Ieri, come spiegato da Trenord in una nota stampa, è stato messo a disposizione dei passeggeri un autobus sostitutivo.