Degenera la lite tra colleghi in azienda, spunta il coltello: ricoverati in ospedale Due colleghi, rispettivamente di 39 e 46 anni, hanno iniziato a litigare all’interno di un’azienda di Malnate (Varese). La discussione è finita con una lama taglia bobine, e i due sono stati trasportati in ospedale.

Una lite sul posto di lavoro. Succede. Ma non succede (quasi) mai che a un certo punto della discussione spunti un coltello. Quello che è accaduto in un'azienda di Malnate, in provincia di Varese: due colleghi, rispettivamente di 39 e di 46 anni, hanno iniziato a litigare. E hanno terminato lo scontro a coltellate.

La lite tra colleghi in azienda finita a coltellate

La richiesta di aiuto al 112 è arrivata intorno alle 20, dall'interno dell'azienda del Varesotto. Resta ancora da chiarire le cause della lite tra i due lavoratori durante: quel che è certo, e che a un certo punto sia spuntato il coltello, una lama taglia bobine di carta. Da dove proveniva? Era stato nascosto in azienda, o uno dei due uomini lo portava con sé? Entrambi hanno riportato profonde ferite alle mani, e sono stati trasportati in ospedale a Varese e a Como.

Il precedente: l'aggressione dopo la giornata di lavoro

Il 19 ottobre, dopo una giornata di lavoro, un uomo (che sarebbe stato ubriaco) aveva iniziato una discussione con il collega all'interno di una stanza di una struttura comunale a Costa Volpino, che si trova in provincia di Bergamo. Il motivo, in questo caso? Legato alla convivenza, dal momento che i due, oltre a essere colleghi, erano anche coinquilini. Una discussione presto degenerata, e finita a coltellate: l'arrestato avrebbe impugnato una lama di dieci centimetri e avrebbe colpito la vittima all'addome e al volto.