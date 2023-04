Dario Acquaroli, l’ex campione di mountain bike morto per un malore in bici: aveva 48 anni Dario Acqueroli è il campione di mountain bike che è morto all’età di 48 anni durante un’escursione in bici nella Bergamasca.

A cura di Ilaria Quattrone

Dario Acquaroli è morto all'età di 48 anni. A causare il decesso sarebbe stato un malore che avrebbe avuto mentre si trovava in un'escursione in mountain bike. Il 48enne era uscito nella mattinata di ieri, domenica 9 aprile, da solo per dirigersi in Alta Val Brembana (Bergamo). Il suo corpo è stato trovato da alcuni escursionisti. Nonostante l'intervento dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare.

Chi era Dario Acquaroli, il campione di mountain bike morto

Acquaroli era un campione di mountain bike. È stato il primo italiano, all'età di 18 anni, a vincere un titolo mondiale. Il secondo è arrivato poi nel 1996. Aveva poi vinto due titoli europei, cinque titoli italiani e, dopo il ritiro, era diventato ambassador in Vittoria Gomme. Con lui e Paola Pezzo, è stato possibile lanciare la disciplina di mountain bike in Italia.

Il 48enne si trovava con la sua bicicletta a Camerata Cornello per un'escursione. Forse un malore, avrebbe causato l'incidente e di conseguenza la morte.

Il corpo trovato da alcuni escursionisti

Il corpo dell'uomo è stato trovato alle 13 da alcuni escursionisti che si trovavano in zona Cespedosio. I medici e i paramedici del 118, decollati con un elicottero, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Qualche ora dopo è avvenuto il riconoscimento da parte della sorella che lo aspettava per pranzo.

Alla notizia della morte, si sono susseguiti tantissimi i messaggi sui social: "Una pedalata il giorno di Pasqua, un malore. Se n’è andato così, oggi, Dario Acquaroli, 48 anni, uomo simbolo del MTB in Italia per un decennio, due volte campione del mondo XCO" ha scritto su Twitter la Federciclismo.