Danni per forte vento a Milano: un ferito e un aereo che non riesce ad atterrare Dopo due settimana Milano torna a fare i conti con il forte vento che ha provocato danni in città e nel resto della Lombardia: una impalcatura è precipitata addosso a un uomo e un aereo ha fatto fatica ad atterrare.

A cura di Giorgia Venturini

Milano torna nel vortice delle raffiche di vento dopo qualche giorno. Oggi lunedì 21 febbraio la città ha dovuto fare i conti con cornicioni pericolanti e alberi sradicati. Purtroppo però il forte vento ha provocato qualche ferito: a Soncino, in provincia di Cremona, un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto schiacciato da un'impalcatura crollata a causa del forte vento in un'azienda agricola. L'uomo ha riportato gravi traumi da schiacciamento. Subito è stato lanciato l'allarme: sul posto sono intervenuti immediatamente medici e paramedici e hanno trovato l'uomo già in arresto cardiaco. Immediato è stato il trasporto in ospedale mentre venivano praticate le manovre di rianimazione. Sul posto anche i carabinieri che cercheranno di capire con esattezza quanto accaduto. Ma non è solo l'unico caso: una donna è stata colpita da una tegola caduta per il forte vento. A rischio in queste ore infatti sono stati i tetti di molte case: solo lo scorso 7 febbraio per il forte vento si era staccato parte della copertura del tetto della stazione centrale, per fortuna allora non c'erano stati feriti.

Fino a domani 22 febbraio allerta meteo a Milano

Tra i più gravi disagi di oggi c'è sicuramente il mancato atterraggio di un volo dell'Air France 1012 partito da Parigi alle 12.30 all'aeroporto di Linate a causa proprio per le forti raffiche di vento che hanno reso impossibile la sicurezza nell'atterraggio. L'aero è stato costretto a riprendere il volo e rifare un altro giro prima di ritentare un altro atterraggio in tutta sicurezza alle 14.10. Fortunatamente l'atterraggio è avvenuto in totale sicurezza: nessun passeggero è rimasto ferito. Intanto fino a domani mattina continua l'allerta meteo di colore giallo su Milano per le raffiche di vento provenienti da NordOvest: nella mattinata di oggi il vento ha toccato i 50 chilometri orari, mentre nel primo pomeriggio ha raggiunto anche i 60-70 chilometri l'ora. Nella serata i fenomeni si sono attenuati ma il vento potrà ritornare e provocare altri danni fino a domani mattina.