Danneggiano un’ambulanza mentre i medici prestano soccorso in un’abitazione: rintracciati 4 giovani a Milano

I quattro ragazzi, tra i 19 e i 25 anni, hanno divelto il tergicristallo dell’ambulanza e procurato numerosi danni alla carrozzeria. Sono stati denunciati per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

Quattro giovani tra i 19 e i 25 anni sono stati denunciati questa notte dai carabinieri per aver danneggiato un'ambulanza che in quel momento stava prestando servizio all'interno di un'abitazione a Milano.

I militari sono intervenuti intorno alle 3 della notte tra sabato 8 e domenica 9 novembre in viale Monte Nero, all'angolo con via Lattuada. Qui il gruppetto aveva divelto il tergicristallo del mezzo di soccorso e procurato numerosi danni alla carrozzeria. Il tutto mentre l'ambulanza aveva ancora le luci di emergenza accese e il personale del 118 stava prestando soccorso all'interno del palazzo.

I quattro ragazzi, segnalati da un passante che si è accorto dell'assalto contro il mezzo di soccorso parcheggiato, sono stati rintracciati mentre stavano tentando di allontanarsi e sono stati così prontamente denunciati. Ora devono rispondere delle accuse di danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.