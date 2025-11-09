milano
video suggerito
video suggerito

Danneggiano un’ambulanza mentre i medici prestano soccorso in un’abitazione: rintracciati 4 giovani a Milano

I quattro ragazzi, tra i 19 e i 25 anni, hanno divelto il tergicristallo dell’ambulanza e procurato numerosi danni alla carrozzeria. Sono stati denunciati per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Francesca Del Boca
117 CONDIVISIONI
Immagine

Quattro giovani tra i 19 e i 25 anni sono stati denunciati questa notte dai carabinieri per aver danneggiato un'ambulanza che in quel momento stava prestando servizio all'interno di un'abitazione a Milano.

I militari sono intervenuti intorno alle 3 della notte tra sabato 8 e domenica 9 novembre in viale Monte Nero, all'angolo con via Lattuada. Qui il gruppetto aveva divelto il tergicristallo del mezzo di soccorso e procurato numerosi danni alla carrozzeria. Il tutto mentre l'ambulanza aveva ancora le luci di emergenza accese e il personale del 118 stava prestando soccorso all'interno del palazzo.

I quattro ragazzi, segnalati da un passante che si è accorto dell'assalto contro il mezzo di soccorso parcheggiato, sono stati rintracciati mentre stavano tentando di allontanarsi e sono stati così prontamente denunciati. Ora devono rispondere delle accuse di danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

Attualità
Cronaca
117 CONDIVISIONI
Immagine
Incidente sulla Tangenziale a Bergamo, salgono a tre i morti: tra loro anche un 21enne
Chi erano Denis Cannata, Clinton Sala e Oscar Angioletti, morti nell'incidente sulla tangenziale a Bergamo
Le immagini dei veicoli incidentati, soccorritori sul posto
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views