Daniela Colombo vince le elezioni a Nerviano: è il primo sindaco donna della storia della città Daniela Colombo ha ribaltato il risultato del primo turno elettorale delle comunali di Nerviano vincendo le elezioni al ballottaggio. La Colombo, candidata civica, è il primo sindaco donna della storia del comune in provincia di Milano. Battuto il rivale della Lega Massimo Cozzi che al primo turno le era davanti di nove punti percentuali.

Daniela Colombo è la nuova sindaca di Nerviano. Per la prima volta nella storia del comune in provincia di Milano, il primo cittadino è una donna. La Colombo ha battuto al ballottaggio di ieri e oggi il rivale Massimo Cozzi, sindaco uscente, guadagnando il 53,82 per cento delle preferenze contro il 43,9 di Cozzi. L'affluenza alle 15 di oggi, lunedì 18 ottobre, è stata del 43,9 per cento, sette punti sotto il primo turno quando si sono recati a votare il 50,38 per cento dei cittadini aventi diritto.

Daniela Colombo ribalta il risultato del primo turno

Ribaltato il risultato del primo turno che aveva visto il candidato Massimo Cozzi della Lega avanti con il 39,27 per cento dei voti, ben nove punti sopra alla Colombo, candidata sostenuta da tre liste civiche, che si era fermata al 30,56 per cento. A spostare il peso dei voti è stato con ogni probabilità l'elettorato del Partito Democratico che al primo turno ha votato, con il 19,74 per cento delle preferenze, Alfredo Franceschini, e quello di Fratelli d'Italia e Forza Italia che due settimane fa avevano preferito Sergio Garavaglia con circa il 10 per cento dei voti totali.

La formazione del Consiglio comunale di Nerviano

Con i risultati definitivi delle elezioni comunali di Nerviano 2021, il consiglio comunale viene così composto: dieci seggi a Daniela Colombo, di cui quattro a Tutti per Nerviano, tre a Scossa civica e tre a Gente per Nerviano. Sei i seggi totali per le opposizioni. Eletti tutti e tre i candidati sconfitti dalla Colombo: Massimo Cozzi, Alfredo Franceschini e Sergio Garavaglia. In consiglio entrano anche la Lega con due seggi e il Partito Democratico con uno.