“Dammi 500 euro o mando le tue foto con l’amante a tua moglie”: arrestato un 35enne I carabinieri hanno arrestato un 35enne che ha provato a estorcere denaro a un 42enne minacciando che avrebbe inviato a sua moglie le foto di lui con l’amante. Le indagini hanno, poi, scoperto che la ragazza era la compagna dell’estorsore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un 35enne di Novate Milanese (nella Città Metropolitana di Milano) è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di estorsione. Come accertato durante le indagini, l'uomo ha minacciato un 42enne residente in un comune del Varesotto di inviare foto di lui con l'amante a sua moglie se non gli avesse consegnato 500 euro in contanti. Invece di cedere al ricatto, la vittima ha denunciato tutto ai militari che lo scorso lunedì, 22 gennaio, hanno arrestato l'estorsore.

Il ricatto

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 35enne incensurato ha contattato il 42enne dicendogli di essere in possesso di foto e video di lui insieme all'amante. Così, minacciando di inviare tutto alla moglie, gli ha chiesto in un primo momento mille euro. In questo modo avrebbe comprato il suo silenzio ma, rendendosi conto che non avrebbe ricevuto quella somma, ha abbassato le pretese a 500 euro.

A quel punto la vittima dell'estorsione ha accettato, ma nel frattempo a contattato i carabinieri denunciando quanto stava accadendo. Dopo che i militari hanno svolto le doverose verifiche del caso, hanno invitato il 42enne a fissare un appuntamento con il 35enne presso il parcheggio di un esercizio commerciale di Cerro Maggiore.

Leggi anche Colpisce la moglie al volto e le rompe il naso davanti ai loro figli: arrestato 47enne

L'arresto del 35enne e la denuncia della compagna

Lunedì mattina, 22 gennaio, i due si sono incontrati. Il 35enne era convinto che avrebbe ottenuto i 500 euro pattuiti con la vittima, ma invece davanti a lui si sono presentati i carabinieri che lo hanno arrestato. Il 35enne è stato poi trasportato al carcere di Busto Arsizio.

Dalle indagini, riporta Il Giorno, era emerso che la presunta amante della vittima in realtà era la compagna dell'estorsore. Accertando che anche la ragazza fosse a conoscenza di quanto aveva architettato il 35enne, è stata denunciata per concorso in estorsione.