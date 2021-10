Dalla Calabria a Como con 700mila euro nel doppiofondo dell’auto: denunciato un operaio Un uomo di 49 anni di Milano è stato denunciato per ricettazione e riciclaggio per aver nascosto nel doppiofondo dell’auto 700mila euro in contanti. Agli agenti che lo avevano fermato aveva raccontato che si trattavano dei risparmi di una vita: peccato che però la sua dichiarazione dei redditi non superava i 3mila euro all’anno.

A cura di Giorgia Venturini

Aveva creato un doppiofondo nella sua auto per nascondere 700mila euro tutti in mazzette da 50 e 100 euro. Così un uomo di 49 anni pensava di fare la sponda tra la Calabria e la Lombardia raggirando i controlli delle forze dell'ordine. Un piano che però non ha funzionato. Il 49enne infatti è stato individuato e denunciato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Como la notte tra lunedì e martedì.

A insospettire i poliziotti è stata l'alta velocità con cui viaggiava l'auto

Dalle informazioni riportate dalla Questura, si tratterebbe di un corriere di valuta professionista di Milano che proprio quella notte stava rientrando dalla Calabria. A insospettire la polizia è stata l'alta velocità con cui viaggiava l'auto del corriere, una Volkswagen T-Roc impegnate in rischiose manovre lungo l'autostrada che collega Milano a Como. Così pochi minuti dopo scatta il blitz della polizia: gli agenti hanno fermato l'automobilista per sottoporlo ad alcuni controlli. Così è partita la perquisizione. In un primo momento l'automobilista ha consegnato 20mila euro agli agenti che però si sono insospettiti ancora di più. Di fronte alla minaccia di far smontare l'auto, il 49enne ha aperto il doppiofondo e ha consegnato gli altri 680mila euro in contanti. A questo punto i poliziotti hanno chiesto spiegazioni all'uomo che si è giustificato dicendo essere i suoi risparmi: una scusa smentita dagli accertamenti che hanno dimostrato che negli ultimi 15 anni la dichiarazione dei redditi del sospettato non abbia superato i 50mila euro in totale. Questo vuol dire che all'anno sono stati dichiarati una media di 3mila euro. Da dove vengano e a chi erano destinati i soldi lo sveleranno le indagini dei prossimi giorni. Intanto per il milanese di 49 anni è scattata una denuncia per ricettazione e riciclaggio: dovrà chiarire tutti i particolari del suo viaggio e dei soldi alle forze dell'ordine.