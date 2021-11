Dal 2023 pagamenti contactless anche su bus e tram, la rivoluzione digitale di Atm Così come già avviene per le stazioni della metropolitana, a partire dal 2023, i biglietti per i mezzi Atm verranno digitalizzati anche per le corse in superficie. Lo ha comunicato l’azienda di trasporti milanese spiegando che è in corso un primo test su tre linee autobus. L’investimento complessivo supera i dodici milioni di euro.

A partire dal 2023, i biglietti per i mezzi Atm verranno digitalizzati anche per le corse in superficie. Come comunicato dall'azienda trasporti milanesi, settemila dispositivi elettronici saranno installati i tutti i mezzi di superficie (circa duemila) per consentire il pagamento direttamente con carta di credito o di debito, come avviene già in tutte le stazioni della metropolitana cittadina. Atm spiega che il valore dell'investimento è pari a circa dodici milioni di euro.

Pagamenti contactless anche su bus e tram, la rivoluzione di Atm

L'introduzione del pagamento contactless per le corse anche sui mezzi di superficie va a completare il percorso di "smaterializzazione dei ticket di viaggio" che Atm ha iniziato a operare da qualche anno. Negli ultimi tre anni, tale novità ha portato all'acquisizione di biglietti da viaggio in metropolitana per circa 23 milioni di volte. Al momento, il pagamento contactless sui mezzi di superficie è in prova sulle linee degli autobus 56, 70 e 73 e ha già raggiunto le 23.000 transazioni. In caso di plurimi viaggi nella stessa giornata, magari intervallati tra una corsa in metro e una su un autobus, il sistema tecnologico dotato di 5G e localizzazione Gps permetterà al passeggero di individuare la tariffa più conveniente. Dopo il terzo viaggio, spiega Atm, "viene automaticamente addebitata la tariffa giornaliera di 4,5 euro". Fino al 2023, e anche dopo, resterà possibile comprare il proprio biglietto tramite sms e applicazione smartphone. Come sostenuto da Atm, "il piano di trasformazione digitale rappresenta una tappa fondamentale per la digital revolution", il cui obiettivo è quello di rendere maggiormente accessibile il servizio, la qualità e l'esperienza del viaggio.