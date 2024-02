Da un palchetto della Scala gli scivola un telefonino che colpisce uno spettatore, dalla platea: “Ti denuncio” Nella serata di ieri domenica 25 febbraio al teatro alla Scala di Milano a uno spettatore seduto su uno dei palchetti è scivolato il cellulare che ha colpito un altra persona seduta in prima fila. Dalla platea si è sentito: “Ti denuncio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Piccoli momenti di tensione in un fuori programma nella serata di ieri domenica 25 febbraio al teatro alla Scala di Milano. Durante il secondo atto della prima di Die Entführung aus dem Serail (Il ratto dal serraglio) di Mozart, a uno degli spettatori seduto in un uno dei palchetti a lato è caduto il cellulare colpendo così un altro spettatore che stava seduto in platea in prima fila. Questo è stato preso alla guancia: l'uomo – secondo quanto riportato da Ansa – ha tenuto lo smartphone fino a quando non è arrivato l'intervallo e ha spiegato alle maschere del teatro cosa fosse successo. Ha precisato anche che si è tenuto il cellulare per poter incontrare il proprietario e denunciarlo. Non è chiaro se poi l'uomo si sia presentato alle forze dell'ordine per presentare la denuncia.

Non è stato necessario in sala l'intervento dei sanitari del 118. Si sta cercando di capire cosa sia successo, ma sembrerebbe certo che si sia trattato di un incidente. Intanto lo spettacolo è stato un successo riempito di diversi e lunghi applausi.