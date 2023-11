Da oggi in Lombardia vaccino Covid-19 e antinfluenzale gratis per tutti: come prenotare Dal 20 novembre in Lombardia tutti possono ricevere gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale e anti Covid-19. La procedura di prenotazione è identica per entrambi i casi e basta avere a portata di mano la Tessera Sanitaria e il cellulare.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

A partire da oggi, lunedì 20 novembre, tutti in Lombardia possono ricevere gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale e contro il Covid-19. Non ci sono più, dunque, distinzioni in base all'età, alle condizioni di salute o all'appartenenza o meno a categorie a rischio. Tutto quello che serve è avere a portata di mano una Tessera Sanitaria valida e il cellulare.

Collegandosi al portale della Regione dedicato alla campagna vaccinale antinfluenzale e a quello anti Covid-19 ci si ritrova di fronte il tasto ‘prenota il vaccino‘. Una volta inseriti i dati presenti sulla Tessera Sanitaria e di residenza, appaiono i primi 10 appuntamenti suggeriti.

Altrimenti, inserendo una data specifica il sistema mostrerà l'elenco dei centri vaccinali disponibili. Una volta completata questa procedura, che si ripete per entrambe le tipologie di vaccino, si riceverà un Sms con il codice di conferma da inserire e infine tutti i dettagli della prenotazione che si potranno anche stampare.

Come specificato dal sito della Regione Lombardia, prima di procedere con questo tipo di prenotazione sarebbe meglio contattare il proprio medico di medicina generale. Infatti, se ha adetio alla campagna vaccinale si può effettuare il vaccino direttamente nel suo studio.

"L'influenza non è un problema, ma sappiamo benissimo che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi lo diventerà con i disagi che, conseguentemente, comporterà in particolare alle persone anziane", ha dichiarato l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso che invita "tutti a vaccinarsi".