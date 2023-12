In Lombardia i casi settimanali di Covid crescono dell’80 per cento in un mese: aumentano anche i ricoveri L’ultimo bollettino riporta 12.896 nuovi casi di Covid-19 in Lombardia nella settimana dal 30 novembre al 6 dicembre. Un mese fa (2-8 novembre) erano 7.034. Crescono anche i decessi, da 43 a 120 ogni sette giorni.

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

A distanza di un mese i contagi settimanali da Covid-19 sono aumentati dell'83 per cento in Lombardia. I bollettini diffusi dal ministero della Salute e dall'Istituto superiore di sanità parlano chiaro: dal 30 novembre al 6 dicembre sono stati registrati 12.896 nuovi contagi, mentre dal 2 all'8 novembre scorso erano 7.034. Tenendo conto del fatto che questi sono dati che non rispecchiano fedelmente la realtà, visto che molti tendono ad affidarsi ai tamponi antigienici fai-da-te e a non segnalare l'eventuale positività, mostrano comunque una tendenza in netta crescita mentre le vaccinazioni stentano ancora a decollare.

Gli alti tassi di positività e le vaccinazioni

I 12.896 nuovi casi settimanali sono stati rilevati tra i 60.488 tamponi somministrati, con un tasso di positività pari al 21,3 per cento. Una percentuale alta (non la più alta, visto che le Marche sono arrivate al 56,5 per cento) che si spiega con le regole vigenti in questo momento nel nostro Paese.

L'isolamento in caso di positività, infatti, non è più obbligatorio. Non solo, la mascherina viene indossata solo in particolari e ristrette circostanze e non è più necessario nemmeno mostrare un tampone negativo per poter rientrare nel luogo di lavoro o a scuola.

Per questo motivo, molti preferiscono usare il tampone fai-da-te antigienico che tutti possono comprare in farmacia e poi decidere se segnalare l'eventuale positività, o trascorrere il periodo della malattia in casa magari facendo solo una chiamata al proprio medico di base. Mentre, per quanto riguarda le vaccinazioni, il Corriere della Sera riporta che ne sono state fatte ancora 401mila (un quarto rispetto alle antinfluenzali).

I dati dagli ospedali

L'unico luogo in cui i tamponi vengono fatti regolarmente è l'ospedale, al quale tutti coloro che necessitano il ricovero devono sottoporsi. Ed è proprio da quelle camere che arrivano i dati più attendibili che permettono una valutazione più concreta dell'evoluzione del Covid nel nostro Paese.

A partire dai decessi che nell'ultima settimana in Lombardia sono stati 120, mentre un mese fa erano 43, fino al numero di pazienti ricoverati. Lo scorso venerdì ce n'erano 724 nei vari reparti, 44 in terapia intensiva di cui 22 con forme gravi di polmonite.