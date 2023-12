Sciopero Trenord domani 14 dicembre in Lombardia: gli orari e le fasce di garanzia Domani, giovedì 14 dicembre, ci sarà uno sciopero del personale Trenord a Milano e in Lombardia. Dalle 9:01 alle 16:59 i treni regionali, suburbani, lunga percorrenza e i collegamenti aeroportuali non saranno garantiti.

Per domani, giovedì 14 dicembre, a Milano e in Lombardia è previsto uno sciopero del trasporto ferroviario. Indetto dalle sigle sindacali Osr Uilt-Uil, Slm Fast Confsal, Faisa Cisal e Orsa Ferrovie, riguarderà il personale di Trenord e potrà avere ripercussioni sui treni regionali, suburbani, la lunga percorrenza di Trenord e i collegamenti aeroportuali. L'agitazione inizierà alle 9:01 e terminerà alle 16:59.

Gli orari e le fasce di garanzia Trenord il 14 dicembre 2023

Lo sciopero durerà in tutto 8 ore e avrà fasce di garanzia che non saranno interessate dall'agitazione sindacale. Queste, in particolare, vanno da inizio servizio alle 9 e dalle 17 fino al termine del servizio. Inoltre, il sito ufficiale di Trenord assicura che i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 09:01, e che abbiano arrivo alla destinazione finale entro le ore 10:01, funzioneranno regolarmente.

In tutti gli altri casi, i convogli del servizio regionale, suburbano, lunga percorrenza di Trenord e il servizio aeroportuale potranno subite variazioni e, in certe circostanze, cancellazioni. Anche la tratta Milano – Domodossola potrà subire modifiche.

Gli autobus sostitutivi per il servizio aeroportuale

Se l'agitazione sindacale interesserà anche il servizio aeroportuale, Trenord ha previsto autobus sostitutivi che, però, non effettueranno fermate intermedie. Questi copriranno la tratta Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto, per i soli collegamenti aeroportuali Malpensa Express, e Stabio – Malpensa Aeroporto del collegamento aeroportuale S50. A Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

I passeggeri potranno verificare gli eventuali aggiornamenti sulla circolazione dei treni attraverso l'app di Trenord, altrimenti consultando il sito. Non è escluso che l'agitazione provochi disagi anche a conclusione dello sciopero.