Da domani arriva il vaccino Novavax in Lombardia: dove a chi sarà somministrato

A cura di Ilaria Quattrone

Da domani, venerdì 25 febbraio, inizieranno le somministrazioni del vaccino Novavax in Lombardia. In base a quanto riportato in una nota stampa della direzione generale Welfare di Regione, le somministrazioni inizieranno compatibilmente con l'effettiva consegna delle dosi. Il vaccino sarà utilizzato per tutte le prime dosi e saranno somministrati agli over 18 fino a esaurimento scorte.

Dove saranno somministrati i vaccini Novavax in Lombardia

I vaccini saranno somministrati all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, a Brescia in via Morelli, a Vimercate saranno somministrati al centro vaccinale ex Esselunga, a Lecco al centro vaccinale dell'ospedale Manzoni, a Gallarate nell'area dell'ex Aeronautica Militare, a Como al centro vaccinale di via Napoleona, a Milano a Palazzo delle Scintille, al Lodi Fiera. A questi luoghi si aggiungono il centro vaccinale di Darfo, a Sondrio alla Palestra De Simoni. A Pavia saranno somministrate al centro vaccinale Irccs Maugeri e al Palacampus. A Mantova invece al centro vaccinale Grana Padano Arena, mentre a Cremona alla Fiera e al centro vaccinale Sapiens.

Moratti: Spero che questo vaccino possa convincere gli ultimi indecisi

Sempre la direzione al Welfare ha spiegato che il 50 per cento dei vaccini ricevuti saranno riservati alle seconde dosi che saranno somministrate dopo tre settimane dalla prima: "Mi auguro che questo vaccino – ha detto la vicepresidente e assessora al Welfare, Letizia Moratti – con caratteristiche simili ai vaccini ampiamente utilizzati da decenni, possa convincere gli ultimi indecisi ad aderire alla campagna vaccinale lombarda".