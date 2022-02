Al via la somministrazione del vaccino Novavax in Lombardia: dove e chi può riceverlo Da oggi lunedì 28 febbraio c’è il via libera alla somministrazione del vaccino Novavax: sarà somministrati agli over 18 fino a esaurimento scorte.

A cura di Giorgia Venturini

Inizia in Lombardia la somministrazione del vaccino Novavax. Il via libera alle nuove dosi anti Covid è iniziata oggi lunedì 28 febbraio in vari centri della regione. Il vaccino sarà utilizzato per tutte le prime dosi e saranno somministrati agli over 18 fino a esaurimento scorte: il 50 per cento dei vaccini ricevuti saranno riservati alle seconde dosi che saranno somministrate dopo tre settimane dalla prima. "Mi auguro che questo vaccino con caratteristiche simili ai vaccini ampiamente utilizzati da decenni, possa convincere gli ultimi indecisi ad aderire alla campagna vaccinale lombarda", ha tenuto a precisare la vicepresidente e assessora al Welfare, Letizia Moratti.

La lista dei centri dove verrà somministrato Novavax

Già nei giorni scorsi Regione Lombardia aveva pubblicato una lista dei centri lombardi dove verrà somministrato anche questo tipo di vaccino. E sono: l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e il centro vaccinale di Brescia in via Morelli. A Vimercate saranno somministrati al centro vaccinale ex Esselunga, a Lecco al centro vaccinale dell'ospedale Manzoni, a Gallarate nell'area dell'ex Aeronautica Militare, a Como al centro vaccinale di via Napoleona, a Milano a Palazzo delle Scintille, al Lodi Fiera. A questi luoghi si aggiungono il centro vaccinale di Darfo e quello di Sondrio alla Palestra De Simoni. A Pavia saranno somministrate al centro vaccinale Irccs Maugeri e al Palacampus. A Mantova invece al centro vaccinale Grana Padano Arena, mentre a Cremona alla Fiera e al centro vaccinale Sapiens.

Domani chiude l'ospedale in Fiera

Continua infatti in tutta la regione la campagna vaccinale. Grazie al calo dei contagi e dei ricoverati in ospedale da oggi la Lombardia è ufficialmente in zona bianca. I dati in via di miglioramento permetteranno inoltre la chiusura dell'ospedale in Fiera prevista per domani martedì primo marzo così come la chiusura del centro vaccinale drive through di Trenno a Milano. In un post Facebook Letizia Moratti ha ritenuto il centro "un'attività preziosa, caratterizzata dalla proficua e collaudata collaborazione tra l'Asst Santi Paolo e Carlo e l'Esercito. Grazie a tutti i nostri operatori, al colonnello Fabio Zullino, a tutti i militari e volontari impegnati nel centro in questi mesi". Inoltre la vicepresidente di Regione Lombardia ha giudicato il passato fine settimana come "decisamente significativo nella lunga battaglia contro il Covid".