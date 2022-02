Quarta dose vaccino anti Covid in Lombardia, somministrazioni al via dall’1 marzo: chi può prenotarla Da martedì 1 marzo in Lombardia inizieranno le somministrazioni della quarta dose del vaccino contro il Covid. Ecco chi può prenotarla e come.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A partire da martedì 1 marzo in Lombardia verrà somministrata la quarta dose del vaccino anti Covid. Ne dà comunicazione la Direzione generale del Welfare di Regione Lombardia spiegando che inoculazione del terzo richiamo saranno riservate a una determinata categoria di persone come stabilito dalle autorità sanitarie competenti.

Chi può prenotare la quarta dose del vaccino contro il Covid

La quarta dose del vaccino contro il Covid potrà essere prenotata solamente da cittadini con marcata compromissione della risposta immunitaria dai 12 anni in su che abbiano ricevuto prima, seconda e terza dose. Per ricevere il terzo richiamo, è necessario far trascorrere almeno quattro mesi dalla somministrazione della terza dose. Secondo quanto comunicato dalla Regione, tale categoria di persone è composta da quasi 200.000 cittadini per cui, dunque, la dose booster è raccomandata.

Come prenotare la dose booster del vaccino

Per prenotare la quarta dose del vaccino contro il Covid, i pazienti immunocompromessi che sono stati vaccinati presso il Centro specialistico che li ha in cura potranno essere contattati a partire dal 1° marzo, a patto che siano trascorsi almeno 120 giorni dalla somministrazione della terza dose. Al contrario, tutti gli aventi diritto potranno rivolgersi agli hub vaccinali del territorio presentando tessera sanitaria e codice fiscale e la documentazione necessaria. Da inizio marzo, inoltre, per prenotare la dose booster, si potrà procedere come fatto per le prime tre dosi, collegandosi quindi alla piattaforma regionale prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it. Anche in questo caso sarà necessario dotarsi di tessera sanitaria e codice fiscale per completare l'iter.