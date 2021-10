Da Alex Britti a Vinicio Capossela, da domani al 31 ottobre a Milano torna JazzMi: il programma Torna dopo un anno di sosta forzata, causa seconda ondata del contagio da Covid-19, JazzMi, il festival di musica Jazz ospitato in più di sessanta location per oltre duecento concerti. Tra i grandi nomi attesi, spiccano su tutti quelli di Alex Britti e Vinicio Capossela. Suggestivi luoghi individuati dall’organizzazione che ha stretto una collaborazione anche con Armani Silos. Tutti i dettagli e il programma della rassegna.

Torna in presenza JazzMi, la rassegna Jazz che intratterrà Milano e i suoi cittadini dal 21 al 31 ottobre in oltre sessanta location sparse in tutta la città che ospiteranno più di duecento eventi. Dopo l'annullamento dell'anno scorso, causato dalla seconda ondata del contagio da Covid-19, e con la buona prosecuzione della campagna vaccinale, il festival Jazz torna in presenza e, in virtù del Decreto capienze, lo farà al cento per cento

Al via JazzMi, attesi grandi ospiti: da Vinicio Capossela ad Alex Britti

Tra i nomi più attesi ci sono quelli di Vinicio Capossela, Alex Britti, Joel Ross e Joey Alexander. Per il 2021, poi, JazzMi ha avviato una collaborazione con il mondo del design e della moda. Nella fattispecie, sarà l'Armani Silos ad ospitare la rassegna The body of Jazz con sei proiezioni cinematografiche sul genere musicale che continueranno anche dopo la chiusura del festival milanese fino al 2 dicembre. Evento speciale lunedì 25 ottobre presso Signature By Regus in via San Raffaele 1, in pieno centro a Milano, dove si terrà a partire dalle 18.30 un concerto con degustazione con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria sul sito www.jazzmi.it. I luoghi di Milano per la rassegna Jazz di quest'anno sono molti.

I luoghi di Milano del JazzMi

I più suggestivi, certamente, portano il nome della Triennale, del Blue Note, casa del jazz milanese, del Conservatorio e della Corte dei Miracoli. Da non dimenticare, poi, i concerti organizzati alla Cascina nascosta e alla Casa degli artisti, al Teatro Dal Verme e all'Alcatraz, fino al Teatro Filodrammatici di Milano. Per dieci giorni Milano si sveglierà e andrà a dormire a ritmo di Jazz con uno dei festival da sempre più apprezzati dai cittadini che l'anno scorso hanno dovuto rinunciarvi. A questo link si può trovare il programma intero e tutte le info utili. Fondamentale dotarsi di green pass.