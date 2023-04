Crollano le donazioni di sangue: “Mancano medici e infermieri per i prelievi, non i donatori” Nonostante l’aumento dei donatori nel corso del 2022, sono diminuite le donazioni di sangue. Ma l’Avis denuncia: “Manca personale sanitario per i prelievi”.

Diminuiscono le donazioni di sangue in Lombardia. Passano dalle oltre 472mila del 2021 alle 466 del 2022. Nonostante i donatori siano aumentati, seppur di poco. A mancare, però, è il personale sanitario che possa effettuare i prelievi. A denunciarlo è stato il presidente regionale dell'Associazione Volontari Italiani del Sangue, Oscar Bianchi.

Calano le donazioni di sangue

I donatori di sangue nel 2012 erano stati 258.900, mentre nel 2022 261.124. Un dato che fa segnare un piccolo segno positivo davanti al numero di persone che hanno deciso di donare il proprio sangue. Nell'ultimo anno sono aumentati, di poco, anche gli iscritti all'Avis: da 21.584 a 21.683.

Nonostante questo, però, le donazioni sono diminuite. I prelievi sono infatti passati dai 472.022 del 2021 ai 466.346 del 2022. "Questa diminuzione – ha spiegato Bianchi – è la diretta conseguenza di una mancata programmazione e pianificazione".

La colpa di questo calo delle donazioni sarebbe quindi da attribuire, secondo il presidente regionale della principale associazione di donatori, alla carenza di personale medico e infermieristico che potesse effettuare i prelievi.

"È un chiaro sintomo del continuo stop and go di limiti alle donazioni dagli ospedali, dovuto alla carenza di personale sanitario", ha spiegato Bianchi.

La denuncia dell'Avis

"Non mi stancherò mai di ribadire a nome di tutta l'associazione, che il sistema sangue non è emergenza urgenza, così come i nostri soci non sono fornitori, ma un patrimonio da tutelare e sul quale investire", ha aggiunto il presidente dell'Avis Lombardia.

"È ormai ineludibile la necessità di individuare nuovi strumenti volti a reperire risorse: il fundraising, la partecipazione ai bandi, gli strumenti di coprogettazione promossi dal Codice del Terzo Settore", ha concluso Bianchi.